Перше сюжетне DLC вийде напочатку 2021 року.

Студія CD Projekt представила перше безкоштовне доповнення для рольового екшену Cyberpunk 2077. Воно вийде напочатку 2021 року.

Про це розробники повідомили на сайті гри.

"Безкоштовне доповнення розповість нову історію про Найт-Сіті", – заявили в CD Projekt.

Точну дату релізу та подробиці доповнення студія повідомить пізніше.

Про що Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – це рольовий екшн з видом від першої особи, створений за мотивами настільної гри "Кіберпанк 2020". Гру розробила студія CD Projekt RED, яка до цього випустила успішну RPG-трилогію "Відьмак" за романами Анджея Сапковського.

Сюжет Cyberpunk 2077 розповідає про пригоди персонажа на ім'я Ві в місті майбутнього – Найт-Сіті.

Роль одного з ключових персонажів гри, рок-зірки Джонні Сільвергенда виконав актор Кіану Рівз.

Реліз Cyberpunk 2077 був затьмарений поганим технічним станом гри на консолях минулого покоління – PlayStation 4 та Xbox One. В результаті виниклого скандалу користувачі стали повертати гроші, а Sony й зовсім тимчасово зняла Cybepunk 2077 з продажу в PlayStation Store.

Через невдалий запуск на консолях акції студії CD Projekt впали майже на 18%. Втім, все це не завадило грі менш ніж за місяць розійтися тиражем у 13 мільйонів копій.

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Автор: Сергій Коршунов