Студія CD Projekt RED запустила безкоштовну роздачу першої частини гри "Відьмак". Отримати її можна у фірмовому цифровому магазині розробників GOG.
Щоб забрати The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut безкоштовно, потрібно завантажити лаунчер GOG Galaxy 2.0, перейти у вкладку Recent і натиснути на банер роздачі. Лаунчер попросить прийняти згоду отримувати листи від GOG, а гра буде додана до бібліотеки.
Як довго триватиме акція, розробники не повідомили.
Нагадаємо, The Witcher – це перша частина знаменитої польської трилогії про Геральта з Рівії, заснованої на серії романів письменника Анджея Сапковського. Гра вийшла у 2007 році, отримавши багато позитивних відгуків від користувачів і критиків. Попри скромні продажі, розробники змогли продовжити роботу над сиквелом, а згодом випустили "Відьмак 3: Дике Полювання", що стала світовим хітом.
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