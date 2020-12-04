Як довго триватиме акція, розробники не повідомили.

Студія CD Projekt RED запустила безкоштовну роздачу першої частини гри "Відьмак". Отримати її можна у фірмовому цифровому магазині розробників GOG.

Щоб забрати The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut безкоштовно, потрібно завантажити лаунчер GOG Galaxy 2.0, перейти у вкладку Recent і натиснути на банер роздачі. Лаунчер попросить прийняти згоду отримувати листи від GOG, а гра буде додана до бібліотеки.

Як довго триватиме акція, розробники не повідомили.

Нагадаємо, The Witcher – це перша частина знаменитої польської трилогії про Геральта з Рівії, заснованої на серії романів письменника Анджея Сапковського. Гра вийшла у 2007 році, отримавши багато позитивних відгуків від користувачів і критиків. Попри скромні продажі, розробники змогли продовжити роботу над сиквелом, а згодом випустили "Відьмак 3: Дике Полювання", що стала світовим хітом.

Читайте також:

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов