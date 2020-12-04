Легендарний актор увійде до складу екіпажу танка, а користувачам подарують німецьку САУ.

Чак Норріс став новорічним амбассадором командної ММО-гри World of Tanks. З 10 грудня по 11 січня знаменитий актор буде давати гравцям нові бойові завдання. За їх виконання користувачі отримають особливі нагороди.

Як повідомили в Wargaming, Чак Норріс стане частиною івенту "Новорічний наступ — 2021". Всього у межах заходу буде 31 завдання. Серед нагород за їх виконання будуть особливий слот для новорічної техніки та сам Чак Норріс з оригінальною озвучкою у складі екіпажу танка.

"Тепер у будь-якого гравця з'явилося універсальне виправдання поразки: в команді супротивника був Чак Норріс. Але це може виявитися правдою. Сподіваюся, моїм соратникам по "Танках" подобається вирішувати важкі завдання, тому я приготував для них дещо по-справжньому круте!", — каже Чак Норріс.

Як і в минулому "Новорічному наступі" в цьому івенті користувачам потрібно буде колекціонувати прикраси для святкового ангара. Також в гру повернуться Снігуроньки, які будуть роздавати особливі подарунки.

"2020 рік добігає кінця, і ми хочемо, щоб він залишив у пам'яті гравців хороший слід. "Новорічний наступ" — традиційно наймасштабніша ігрова подія року, і ми сподіваємося, що вона як слід підніме гравцям настрій", — говорить Максим Чувалов, глобальний паблішинг-директор World of Tanks.

Більш того, на знак вдячності за те, що гравці підтримували World of Tanks весь цей непростий рік, при вході в свій аккаунт кожен гравець отримає німецьку ПТ-САУ IV рівня – Pz.Sfl.IC з барабаном.

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Автор: Сергій Коршунов