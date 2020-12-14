Розробники провели трансляцію, де поділилися планами на 2021 рік.

Минулої суботи, 12 грудня, розробники командної багатокористувацької гри World of Tanks провели масштабний "Стрім року". Одним з головних сюрпризів трансляції стало звернення до гравців Чака Норріса – амбассадора "Новорічного наступу-2021" у World of Tanks.

"Стрім року" на всіх платформах подивилося понад 3 мільйонів осіб, повідомили в Wargaming. На трансляції розробники поспілкувалися з блогерами, відповіли на питання гравців і поділилися планами на 2021 рік.

"Цього року ми вирішили провести не зовсім стандартний формат "Стріму року": у ці складні часи, в епоху коронавірусу, багато хто з нас знаходяться в онлайні, в різних точках нашої неосяжної землі, і ми вирішили більше сьогодні поговорити, відповісти на питання, розповісти про те, що ми думаємо про ті речі, які вийшли в 2020-му, поділитися планами на 2021-й. Розповісти про животрепетні речі, які всіх хвилюють: артилерія, фугаси, що ми будемо з цим робити, Що нового чекає наш проект в наступному році. І в простому зрозумілому ламповому форматі поспілкуватися", – зазначив операційний директор World of Tanks Антон Панков.

Так наступного року у World of Tanks з'явиться анонсований раніше Екіпаж 2.0 і нова мапа. Крім того, анонсовані дві нові гілки: італійські та чехословацькі ТТ. Окремі зміни торкнуться "Битви блогерів", "Сталевого мисливця" і "Бойового пропуску".

Розробники заявили, що у них є багато ідей для розвитку гри, яких вистачить ще на 10 років вперед. Тому під час трансляції співробітники Wargaming не стали розкривати всі плани.

Але головним сюрпризом виявилося відеозвернення до гравців Чака Норріса. Знаменитий актор нещодавно став амбассадором "Новорічного наступу-2021" – святкового режиму в World of Tanks.

"Привіт, танкісти! Чак Норріс на зв'язку. Я тут, щоб сказати, що ви круті! Майже як я", – привітав гравців актор.

Актор закликав усіх приєднатися до "Новорічного наступу-2021". Цей івент вже стартував у грі, і триватиме до 11 січня. Кожен день користувачі можуть отримувати від Чака Норріса завдання. За їх виконання будуть давати особливі нагороди, одним з подарунків стане сам актор з оригінальною озвучкою у складі екіпажу танка.

Повна трансляція "Стрім року"

Нагадаємо, у 2020-му грі World of Tanks виповнилося 10 років.

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Автор: Сергій Коршунов