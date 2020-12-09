Цього року велика частина продажів припала на цифрові версії гри.

Фінська студія Remedy розповіла про фінансові успіхи свого шутера Control. За рік після релізу гра розійшлася на всіх платформах тиражем у 2 мільйони копій.

Як зазначили розробник, понад 90% продажів цього року припало на цифрові версії гри. Торік лише 60% гравців купували Control у цифрових магазинах.

Також Remedy повідомила, що нову гру студії профінансує і видасть компанія Epic Games. Вона вийде на ПК та консолях. Подробиць автори не повідомили, але натякнули, що сюжет нового проекту буде розвиватися в одному всесвіті з іграми Control та Alan Wake.

Детальніше про Control

Control – це фантастичний екшн, дії якого розгортаються в Бюро – секретному агентстві, розташованому в Нью-Йорку. За сюжетом після вторгнення потойбічних сил всередину будівлі, гравець намагається взяти контроль над організацією і відбити агентство від загрози. Для цього належить поєднувати вогнепальну зброю з надприродними здібностями.

Гра вийшла 27 серпня 2019 року і отримала позитивні відгуки від користувачів та ЗМІ.

Реліз поліпшеної версії гри для консолей нового покоління – Control: Ultimate Edition – відбудеться на початку 2021 року. Саме видання вже доступне на PlayStation 4, Xbox One та ПК.

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Автор: Сергій Коршунов