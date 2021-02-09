В цей же день гра отримає оновлення для нових консолей – Xbox Series X та PlayStation 5.

Видавець Activision анонсував вихід платформера Crash Bandicoot 4: It’s About Time на Nintendo Switch. Реліз відбудеться 12 березня. В цей же день гра отримає безкоштовне оновлення для приставок нового покоління – PlayStation 5 та Xbox Series X.

На Nintendo Switch платформер коштуватиме дешевше, ніж на старших консолях. А до кінця 2021 року гру випустять й на ПК, передає видання Polygon.

На нових приставках четверта частина Crash Bandicoot працюватиме в роздільній здатності 4К з частотою кадрів 60 FPS. Також гра отримає підтримку функцій геймпада DualSense на PS5.

Трейлер Crash Bandicoot 4: It's About Time

Володарі гри на PS4 та Xbox One зможуть без проблем перенести свій прогрес на нові консолі.

Детальніше про Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot 4: It's About Time – це продовження оригінальної трилогії про бандикута на ім'я Креш. За сюжетом герою потрібно закрити розлом в просторі-часі. Для цього гравцеві потрібно відшукати квантові маски – вони дають різні здібності: від уповільнення часу до бігу по стелі. Застосовуючи ці здібності, Креш зможе долати перешкоди, стрибати по платформах, влаштовувати заїзди на санчатах, ковзати по трубах, битися з рядовими суперниками та босами. Крім того, під своє керування гравець зможе взяти й інших персонажів франшизи.

Фанати захоплено прийняли Crash Bandicoot 4. На агрегаторі Metacritic у гри 85 балів від преси та 8,2 бала від користувачів. Читачі УНІАН у голосуванні визнали четверну частину гри "Найкращим платформером 2020 року".

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Автор: Сергій Коршунов