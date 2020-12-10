На консолях минулого покоління у гри спостерігається падіння частоти кадрів, довгі завантаження текстур і оточення.

Сьогодні, 10 грудня, відбувся реліз довгоочікуваного польського рольового екшену Cyberpunk 2077. Гра вийшла на ПК, PlayStation 4 та Xbox One. Також, завдяки зворотній сумісності її можна запустити на консолях нового покоління.

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Як повідомила в Твіттері студія CD Projekt RED, лише завдяки попереднім замовленням Cyberpunk 2077 купило 8 мільйонів осіб. Однак не всі задоволені грою.

Зокрема, власники базових версій консолей минулого покоління скаржаться на те, що отримали погано оптимізовану гру, передає видання Polygon.

На PlayStation 4 в Cyberpunk 2077 спостерігається падіння частоти кадрів, графічні глітчі, а також погане завантаження оточення, людей і автомобілів. Доходить до того, що в деяких моментах транспорт і пішоходи з'являються на локації лише через кілька секунд після приїзду туди головного героя.

Також у багатьох персонажів не встигає завантажуватися високополігональні моделі. В результаті в грі часто можна зустріти "квадратних" NPC.

Багато геймерів розчаровані і почали критикувати розробників за погану оптимізацію.

"Хлопці, ви до біса некомпетентні. Пішли ви і ваша зламана гра", – написав Michael Does Life в Твіттері.

На Xbox One у гри схожі проблеми – падіння FPS, довгі завантаження текстур, персонажів і оточення.

А ось на нових консолях PS5 та Xbox Series X/S гра працює трохи краще, попри те, що спеціальний патч для них ще не вийшов. Як повідомляє видання Kotaku, на Series S у рольового екшну від CD Projekt RED не спостерігається таких проблем як на Xbox One, а сама гра до того ж виглядає красивіше.

Але найкраще йдуть справи у Cyberpunk 2077 на ПК. В Steam у гри вже понад 22 тисяч відгуків, велика частина з яких позитивні. Однак і там не обійшлося без скарг.

"GPU: Nvidia GeForce GTX 1070. Вічно лагаючий і смикаючийся звук + повна відсутність стабільної частоти кадрів на мінімалках... Графіки при цьому як би теж немає... Гра може й цікава, але грати неможливо", – зазначає користувач під ніком Nameless.

На агрегаторі Metacritic ще не з'явилися користувацькі відгуки. Однак сумарний бал від ЗМІ склав 91 зі 100 можливих.

Про що Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – це рольовий екшн з видом від першої особи, створений за мотивами настільної гри "Кіберпанк 2020".

Гру створила студія CD Projekt RED, яка до цього випустила успішний фентезі-блокбастер "Відьмак 3: Дике полювання".

Сюжет Cyberpunk 2077 розповідає про пригоди персонажа імені Ві в місті майбутнього – Найт-Сіті. Одного з ключових персонажів, рок-зірку Джонні Сільвергенда зіграв Кіану Рівз. Актор розповів, що за рівнем свободи дій він ще не бачив жодної гри, схожої на цю.

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Автор: Сергій Коршунов