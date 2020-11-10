Інсайдери заявили, що чули "невеселі речі" про дату релізу польського рольового бойовика.

Вихід масштабного рольового бойовика Cyberpunk 2077 від польської студії CD Projekt RED можуть знову перенести – на початок 2021 року.

Про це в Twitter заявила група інсайдерів під назвою Tiffany Treadmore Inc. Раніше вона повідомляла точну інформацію про вихід Half-Life: Alyx, скасування E3 2020 і заходів Nintendo Direct до офіційних анонсів.

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Інсайдери заявили, що чули "невеселі речі" про дату релізу гри, і у формі питання натякнули, що Cyberpunk 2077 може переїхати на 2021 рік. До цієї чутки варто ставитися скептично. Але повністю відкидати можливість перенесення проекту не треба.

CD Projekt RED вже неодноразово відкладала реліз Cyberpunk 2077. Останній раз екшн переїхав з 19 листопада на 10 грудня. Тоді майстер-диск з грою вже було відправлено до друку, а по всьому світу була запущена рекламна кампанія.

Незабаром в мережі піднявся галас і студія CD Projekt RED відреагувала на чутки. Розробники додали в шапку профілю сторінки гри в Twitter офіційну дату релізу – 10 грудня.

Ще одна відстрочка виходу невигідна творцям. Останнє перенесення релізу Cyberpunk 2077 торкнулося як самої CD Projekt RED – акції компанії впали на 25%, так і інших розробників – студії почали переносити свої релізи, щоб уникнути зіткнення з польським блокбастером.

Вплив Cyberpunk 2077 на інші ігри

Психологічний хорор The Medium відклали на 28 січня 2021 року, тому що попередньою датою релізу було 10 грудня 2020-го. Саме на цей день переїхав Cyberpunk 2077.

А ось студія Snapshot Games навпаки вирішила прискорити вихід повного видання тактичної стратегії Phoenix Point. Гру перенесли з 10 на 3 грудня.

Творці космічної аркади Everspace 2 вирішили відкласти вихід свого проекту в ранній доступ з двох причин: по-перше, в грудні вся увага ЗМІ буде прикута до Cyberpunk 2077, а по-друге, розробники самі є шанувальниками творчості CD Projekt і хотіли б випробувати довгоочікуваний екшн.

Про що Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – це гра в жанрі action/RPG з видом від першої особи, створена за мотивами настільної гри "Кіберпанк 2020". Гру розробляє студія CD Projekt RED, яка до цього випустила хітовий фентезі-блокбастер The Witcher 3: Wild Hunt.

Сюжет розповість про персонажа на ім'я Ві, який живе в місті майбутнього – Найт-Сіті.

Екшн вийде на PlayStation 4, Xbox One та ПК, а також на консолях нового покоління – PS5 і Xbox Series X.

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Автор: Сергій Коршунов