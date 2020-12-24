Розробники випустили новий патч, який усуває проблему зі збереженнями на ПК.

Студія CD Projekt RED випустила патч 1.06 для свого рольового екшену Cyberpunk 2077. Оновлення торкнулося низки важливих проблем у версій гри на консолях та ПК.

Про це розробники повідомили на сайті гри.

Що виправив патч 1.06 в Cyberpunk 2077:

Виправлено баг, який з'являвся під час завдання "Новий поворот". Тепер персонаж Дум-Дум більше не буде зникати при вході в клуб "Тотентанц".

На ПК розробники виправили критичну помилку, прибравши обмеження у 8 МБ на розмір файлу збереження. Раніше, якщо розмір файлу збереження перевищував 8 МБ, то він ставав недоступним і користувачі просто втрачали весь прогрес у грі. Тепер же цього не буде. Однак патч не допоміг тим, у кого вже пошкоджені файли збереження.

На консолях було поліпшено процес керування пам'яттю та підвищена стабільність гри, завдяки чому має скоротиться кількість вильотів.

Нагадуємо, що Cyberpunk 2077 вийшов 10 грудня на ПК, PS4 та Xbox One. Завдяки попереднім замовленням і стартовим продажам тираж гри склав 13 мільйонів копій. Однак успішний старт швидко був затьмарений скандалом через погану оптимізацію гри на консолях.

Скандал з Cyberpunk 2077

На консолях минулого покоління, PlayStation 4 та Xbox One, гра виявилася у поганому технічному стані. Геймплей супроводжувався незліченними багами, тривалими завантаженнями текстур, глітчами, вильотами гри і загальною низкою якістю графіки – про що студія не попередила користувачів, демонструючи в промо-матеріалах ролики з ПК-версії гри.

Після скарг власників консолей CD Projekt вибачилася і запропонувала гравцям оформити повернення коштів, не повідомивши при цьому самих платформотримачів – Microsoft та Sony.

Через жорсткі правила повернення коштів за гру в PlayStation Store не всі бажаючі змогли одразу отримати назад свої гроші. Таким чином гравці почали звинувачувати вже не CD Projekt за погану оптимізацію Cyberpunk 2077, а самих платформотримачей.

На критику відреагувала Sony, видаливши Cyberpunk 2077 з магазину PS Store на консолях PlayStation 4 та PlayStation 5. Компанія створила спеціальну сторінку, де всі покупці гри в PS Store змогли легко оформити повернення коштів.

Ті, хто не захочуть повертати гроші, можуть і далі продовжити грати в Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation, та отримувати патчі для гри.

Через скандал з невдалим запуском гри на консолях акції студії CD Projekt RED впали майже на 18%.

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Автор: Сергій Коршунов