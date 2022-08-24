Гра дійсно повстала з мертвих.

Конгломерат Embracer Group не обманював, коли в своїх фінансових звітах підтверджував розробку Dead Island 2. На церемонії відкриття Gamescom гру повторно анонсували запальним кінематографічним трейлером.

У свіжому ролику показали, як один з шести доступних персонажів спокійно проводить час посеред зомбі-апокаліпсису. Він виходить в магазин за їжею і алкоголем, а заодно знищує натовпи ходячих мерців. Розробники намагалися продемонструвати, що для героя таке життя стало буденністю, ось йому і доводиться розважатися, як виходить.

Дії Dead Island 2 розгортаються в Лос-Анджелесі, де переважна частина населення заражена вірусом. Вижила лише жменька людей з імунітетом до патогену. Користувачам належить вибрати одного з персонажів і знищувати натовпи зомбі. Розробники обіцяють реалізувати "захоплюючий сюжет" і безліч завдань, але детальна інформація про наративну частину гри поки не надходила.

Dead Island 2: інші подробиці

У проекті є прокачування. Користувачі зможуть покращувати персонажа на свій смак і міняти навички при необхідності.

Зброя в грі ділиться на холодну і стрілецьку, а також має апгрейди.

Битви виконано в дусі ультранасилля: з зомбі рясно ллється кров, персонажі відкручують ворогам голови, а руки і ноги літають на всі боки.

Dead Island 2 вийде 3 лютого 2023 року на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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