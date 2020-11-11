Інформацію про дату релізу виявили в новозеландському PS Store.

Стала відома дата виходу шутера Deathloop. Нова гра від студії Arkane з'явиться 20 травня 2021 року на ПК та PlayStation 5.

Відповідну інформацію виявили на сторінці Deathloop в новозеландському PS Store.

Ексклюзивно для власників PS5 в стандартну версію гри додадуть мачете, скін героя і одне посилення. А в розширену версію увійде унікальна зброя, цифровий саундтрек, два посилення і два нових скіна.

Трейлер Deathloop

Про що Deathloop

Deathloop – це шутер від творців Dishonored, студії Arkane. У центрі сюжету герой, який намагається втекти з острова, але не може, оскільки потрапив у петлю часу. Він змушений проживати один і той же день знову й знову. Щоб врятуватися, йому потрібно знищити вісім цілей, включаючи головну суперницю. Але для перемоги герою доведеться неодноразово померти.

Цікаво, що Arkane належить видавництву Bethesda, яке нещодавно придбала компанія Microsoft. Однак через контракт з Sony, шутер Deathloop не вийде на Xbox Series X.

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Автор: Сергій Коршунов