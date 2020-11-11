Deathloop вийде на PS5 і ПК / фото bethesda.net
Стала відома дата виходу шутера Deathloop. Нова гра від студії Arkane з'явиться 20 травня 2021 року на ПК та PlayStation 5.
Відповідну інформацію виявили на сторінці Deathloop в новозеландському PS Store.
Дата релізу гри в PS Store / скріншот
Ексклюзивно для власників PS5 в стандартну версію гри додадуть мачете, скін героя і одне посилення. А в розширену версію увійде унікальна зброя, цифровий саундтрек, два посилення і два нових скіна.
Трейлер Deathloop
Про що Deathloop
- Deathloop – це шутер від творців Dishonored, студії Arkane. У центрі сюжету герой, який намагається втекти з острова, але не може, оскільки потрапив у петлю часу. Він змушений проживати один і той же день знову й знову. Щоб врятуватися, йому потрібно знищити вісім цілей, включаючи головну суперницю. Але для перемоги герою доведеться неодноразово померти.
- Цікаво, що Arkane належить видавництву Bethesda, яке нещодавно придбала компанія Microsoft. Однак через контракт з Sony, шутер Deathloop не вийде на Xbox Series X.