Цей проект орієнтований на більш широку аудиторію, в порівнянні з попередніми частинами франшизи.

Раніше на цьому тижні CD Projekt RED представила план розвитку серії The Witcher. Студія готує відразу три проекти у франшизі, і один з них — це Project Sirius. У нещодавній сесії відповідей на запитання інвесторів CDPR поділилася кількома подробицями гри. Виявляється, вона створюється з прицілом на більш широку аудиторію і повинна більше сподобатися фанатам серіалу "Відьмак" від Netflix, ніж затятим шанувальникам попередніх частин The Witcher.

Як передає портал GamesRadar+, така інформація надійшла від віцепрезидента з розвитку бізнесу CD Projekt RED Міхала Новаковського.

"Я можу точно сказати, що Project Sirius не є мобільною грою. Коли ми говорили про це, я думаю, ми говорили про більш широку демографію, що означає, що ми хочемо залучити людей, яких ми не завжди ефективно залучали через ігри [серії] "Відьмак", які ми робили досі. Уявіть собі людей, які, можливо, дивилися телешоу, але не обов'язково люблять грати в дуже похмурі, хардкорні RPG ігри. Тому це більше схоже на те, про що ми думаємо", — заявив Новаковський.

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Далі віцепрезидент з розвитку бізнесу порівняв Project Sirius з Project Polaris — першим проектом з нової трилогії The Witcher. Він створюється для фанатів ігрової франшизи, яким подобаються масштабні і опрацьовані RPG. А Sirius більше орієнтована на іншу частину аудиторії: шанувальників всесвіту, але не комплексних рольових ігор, якими були попередні The Witcher.

"[Це] амбітний проект. Він відрізняється від того, до чого ви звикли в основній серії The Witcher. Однак, як я вже говорив, ми повністю підтримуємо його, і для нас це теж великий проект", — додав Новаковський.

Що відомо про Project Sirius

За створення гри відповідає команда The Molasses Flood, яку CDPR придбала восени минулого року. Проектом займаються понад 60 осіб, а польський офіс CD Projekt RED підтримує колектив.

У Sirius з'являться як вручну створені, так і процедурно згенеровані елементи світу. Про це стало відомо зі списку вакансій на сайті The Molasses Flood.

Це буде перша гра з мультиплеєром для CD Projekt RED. Багатокористувацька складова стане добавкою до сюжетної кампанії.

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