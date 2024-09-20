Для найбільш технологічного симулятора і ПК потрібен відповідний.

Розробники Microsoft Flight Simulator 2024 Asobo Studio опублікували системні вимоги для нової частини авіасимулятора. Для того, щоб політати світом на ультраналаштуваннях, вам знадобиться комп'ютер з RTX 4080 і 64 ГБ ОЗП.

Мінімальні:

ОС: Windows 10 з останніми оновленнями

Процесор: AMD Ryzen 5 2600x/Intel Core I7-6800K

Відеокарта: Radeon RX 5700/Geforce GTX 970

ОЗП: 16 ГБ

Місце на диску: 50 ГБ

Швидкість інтернет-з'єднання: 10 МБ/c

Рекомендовані:

ОС: Windows 10 з останніми оновленнями

Процесор: AMD Ryzen 7 2700X/Intel Core I7-10700K

Відеокарта: Radeon RX 5700 XT/Geforce RTX 2080

ОЗП: 32 ГБ

Місце на диску: 50 ГБ

Швидкість інтернет-з'єднання: 50 МБ/c

Ідеальні:

ОС: Windows 10 з останніми оновленнями

Процесор: AMD Ryzen 7 7900X/Intel Core I7-14700K

Відеокарта: Radeon RX 7900 XT/Geforce RTX 4080

ОЗП: 64 ГБ

Місце на диску: 50 ГБ

Швидкість інтернет-з'єднання: 100 МБ/c

Незвичайна вимога до швидкості інтернету зумовлена особливістю роботи гри: поверхня Землі буде довантажуватися з хмарних серверів Microsoft. Таким чином Asobo Studio змогла повністю відтворити всю карту світу, і зробити так, щоб гра могла запуститися на комп'ютері звичайного користувача. За запевненнями розробників, реальний обсяг гри становить 2.5 мільйона ГБ. Цією ж технологією пояснюються захмарні вимоги до оперативної пам'яті, завантажені дані потрібно десь зберігати.

Також рішення з хмарними технологіями дало змогу Asobo Studio заощадити вільне місце на накопичувачах. Гра займатиме 50 ГБ, для порівняння минула частина серії вимагала 150 ГБ. Але водночас Microsoft Flight Simulator 2024 так само кешуватиме багато даних, що приходять із серверів гри, тому з часом гра збільшуватиметься у вазі. Наприклад Microsoft Flight Simulator 2020 могла займати до 400 ГБ вільного місця на пристрої.

Відео дня

Реліз Microsoft Flight Simulator 2024 заплановано на 19 листопада. Симулятор буде доступний на ПК і Xbox Series, а також увійде в підписку Xbox Game Pass.

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