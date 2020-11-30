Розробники випустили релізний трейлер гри.

Компанія Bethesda оголосила дату виходу динамічного шутера DOOM Eternal для гібридної консолі Nintendo Switch. Гра вийде 8 грудня – майже через 8 місяців після релізу на ПК, PS4 та Xbox One.

Про це розробники повідомили в релізному трейлері гри.

Трейлер DOOM Eternal на Nintendo Switch

На своєму сайті Bethesda повідомила, що перша частина сюжетного доповнення для Doom Eternal під назвою The Ancient Gods з'явиться на Nintendo Switch вже після релізу основної гри. А от сам шутер займе на диску консолі 18,8 ГБ.

На Switch гравцям буде доступний мультиплеєрний режим Battlemode, а також підтримка гіроскопів для прицілювання.

Про що DOOM Eternal

DOOM Eternal – це остання, на сьогодні, частина шутера від першої особи про вбивство демонів на Марсі. Сюжет Eternal розгортається через два роки після подій попередньої гри. Гравцеві належить зупинити полчища пекельних демонів, що загрожують всьому людству.

DOOM Eternal вийшов 20 березня 2020 року на ПК, Xbox One та PlayStation 4.

На агрегаторі рецензій Metacritic шутер отримав схвальні відгуки та 88 балів від ігрової преси, а також 7,7 бала від користувачів.

20 жовтня для гри вийшла перша частина сюжетного доповнення The Ancient Gods.

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Автор: Сергій Коршунов