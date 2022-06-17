Dragon's Dogma отримає сиквел.

Японська компанія Capcom провела трансляцію на честь десятиліття з моменту релізу Dragon's Dogma. Під час заходу директор оригінальної гри Хідеакі Іцуно анонсував сиквел.

Dragon's Dogma II створюється на рушії RE Engine. Він використовувався в останніх частинах Resident Evil І Devil May Cry 5. Мабуть, Capcom зробила технологію єдиним стандартом для всіх своїх проектів.

На жаль, більше подробиць користувачам не повідомили. Розробники не показали ні трейлера, ні навіть невеликого тизера. Все, чим довелося задовольнитися — це логотип. Судячи з мізерного анонсу, виробництво сиквела знаходиться на ранній стадії.

Dragon's Dogma-подробиці про гру

Це екшен-RPG, яка вийшла в травні 2021 року на PS3 і Xbox 360, а пізніше в доповненому виданні Dark Arisen з'явилася на ПК, PS4 і Xbox One.

Сюжет гри розповідає про героя на прізвисько воскреслий. Древній дракон вкрав у нього серце, але протагоніст залишився живий. Він повинен розібратися, чому не помер, і спробувати повернути частинку себе.

Геймплей Dragon's Dogma включає битви, прокачування, збір екіпіровки, виконання завдань та інше.

Головною особливістю гри стала система "пішаків". Під час проходження головного героя можуть супроводжувати три персонажа. Два з них запозичуються У інших користувачів, але мережеве з'єднання для цього не потрібно. "Пішаки" спілкуються між собою, просять про допомогу і дають інформацію про ворогів.

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