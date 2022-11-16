Однак Rockstar Games така пропозиція не зацікавила.

Grand Theft Auto — одна з найпопулярніших ігрових серій в історії. Про неї чули навіть ті люди, які ніколи не цікавилися інтерактивними розвагами. Одна тільки п'ята частина розійшлася тиражем понад 170 мільйонів копій. Фільм за мотивами франшизи міг би мати величезний успіх, проте Rockstar Games і Take-Two Interactive так і не продали права на адаптацію, хоча як мінімум одна пропозиція їм надходила.

Інсайдер та hозробник Кірк Юінг у подкасті Bugzy Malone's Grandest Game розповів, що обговорював екранізацію GTA з Семом Хаузером. Це один із засновників Rockstar і ідейний натхненник Grand Theft Auto. Тоді керівника цікавила ідея екранізації, тому він просидів з Юінгом допізна в готелі, обговорюючи різноманітні варіанти фільму.

А після релізу GTA III інсайдеру подзвонив продюсер з Голлівуду. Він запропонував зняти адаптацію серії з Емінемом у головній ролі. Режисером картини хотіли призначити Тоні Скотта, відомого на той момент за фільмом "Топ Ган". Rockstar отримала б за продаж прав $5 мільйонів, проте Хаузер відмовився.

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"Я відразу передзвонив Сему і сказав, що в Голлівуді хочуть зняти фільм за мотивами GTA з Емінемом у головній ролі і Тоні Скоттом в кріслі режисера. Він відповів, що не зацікавлений в цьому", — розповів Юінг.

Детальніше про GTA V

Це кримінальний бойовик від Rockstar Games і Take-Two Interactive. У грі розповідається історія Майкла, Франкліна і Тревора — трьох головних героїв, які вирішили провернути низку злочинів і заробити собі на безтурботне життя. Однак на шляху до мети їм довелося зіткнутися з вельми неприємними сторонами кримінального світу.

Grand Theft Auto V входить в число найпопулярніших ігор за всю історію. Її продажі перевищили 170 мільйонів копій, і це не межа. Проект продовжує користуватися величезним попитом.

Версії GTA V для PlayStation 5 і Xbox Series вийшли в березні 2022 року і посприяли продажам.

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