Це дивна взаємодія, яка раніше не зустрічалася в грі.

Grand Theft Auto Online відома своєю реалістичністю і опрацюванням різноманітних дрібниць. Через велику кількість ігрових систем в проекті можуть відбуватися дивні ситуації. Одну з них нещодавно зняв на відео відвідувач форуму Reddit під псевдонімом bumbum_69.

У ролику нижче показується, як ентузіаст вийшов з автомобіля на дорогу після завершеного завдання. Через кілька секунд повз нього проїхала машина. З-під її переднього колеса чомусь виривалося полум'я. Найімовірніше, саме воно підпалило неігрового персонажа, який опинився на дорозі. На жаль, цей момент залишився поза екраном, оскільки bumbum_69 не повернув камеру праворуч.

Далі з автомобіля вийшов водій. Він почав лаятися на палаючого NPC і навіть спробував вдарити потерпілого. Однак це була помилка: після взаємодії полум'я перекинулося і на другого персонажа. Ситуація виглядає, як якийсь збій, але все одно вийшла забавною і унікальною.

Відео дня

Детальніше про Grand Theft Auto Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. Цього літа тираж GTA V досяг майже 170 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийшли версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Вони допомогли підвищити результати продажів.

Вас также могут заинтересовать новости: