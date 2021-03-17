У комплекті з холодильником йде геймпад для приставки, сонцезахисні окуляри та шість банок фірмового виробника.

Зірка фільмів "Форсаж" та "Джуманджі: Поклик джунглів" Двейн "Скеля" Джонсон спільно з Microsoft почав розсилати знаменитостям міні-холодильники в стилі консолі Xbox Series X.

Як передає портал Video Games Chronicle, фотографіями незвичайного подарунка поділився в Твіттері сценарист фільму "Бунтар-Один. Зоряні війни. Історії" Гері Вітта.

На холодильнику можна помітити логотип ZOA Energy – бренду енергетичних напоїв, який належить "Скелі". У комплекті також йде контролер Xbox, сонцезахисні окуляри та шість банок енергетика.

Двейн Джонсон вже не вперше співпрацює з Microsoft. У листопаді минулого року актор брав участь у благодійній акції, відправивши консолі Xbox Series X зі своїм автографом у 20 дитячих лікарень.

А в 2001 році "Скеля" спільно з Біллом Гейтсом презентував найпершу консоль Xbox.

Нагадаємо, після презентації Xbox Series X користувачі в мережі почали жартувати, що консоль схожа на холодильник. Тоді Microsoft вирішила втілити цей мем в життя, представивши три повноцінні холодильники в стилі своєї новітньої приставки. Один з таких дістався відомій блогерці iJustine.

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Автор: Сергій Коршунов