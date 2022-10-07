З мінімальними графічними налаштуваннями гра запуститься на багатьох комп'ютерах.

Після анонсу та публікації дебютного трейлера Need for Speed Unbound у Мережі почали з'являтися подробиці прийдешньої гоночної аркади. Розробники поділилися системними вимогами і розповіли про різноманітні аспекти гри.

У проекті реалізують 143 автомобілі різних популярних марок. Сюди відносяться Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Porsche і багато інших. Unbound, як і попередні частини серії, працює на рушії Frostbite. Однак Criterion Games пообіцяла поліпшити фізичну модель, щоб відчувалася різниця між машинами.

Сюжетну кампанію можна пройти без підключення до інтернету. У ній користувачам буде потрібно пройти серію випробувань, щоб повернути вкрадену сімейну машину. У кожного персонажа в рамках оповіді є свої характер, історія, смаки і автомобілі. Героїв можна зустріти, катаючись в безшовному відкритому світі. Вигадане місто Лейкшор в грі натхненне Чикаго.

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Для участі в сюжетних гонках знадобиться платити внесок, який повертається в разі перемоги. Під час змагання також можна робити ставки на виграш проти конкретного суперника.

Багато уваги в Need for Speed Unbound приділяється гонитвам з поліцією. Користувачам дозволять налаштовувати кількість правоохоронців. А уникнути зустрічей з копами допоможе сканер і механіка виявлення. Протистояння з поліцією в цілому стануть більш тактичними. У машин копів є сильні і слабкі сторони, які знадобиться використовувати.

Любителям налаштовувати зовнішність теж знайдеться чим зайнятися в Unbound. У грі можна кастомізувати не тільки автомобілі, але і персонажа. Прикрас обіцяють реалізувати предостатньо.

Мультиплеєр в проекті буде безшовним з підтримкою кросплея. Користувачі зможуть вільно кататися по світу і зустрічати інших реальних гонщиків.

Мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-8600 або AMD Ryzen 5 2600;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti або AMD Radeon RX 570;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 50 Гбайт.

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i7-8700 або AMD Ryzen 5 3600;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 на 8 Гбайт або AMD Radeon RX 5700 на 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 50 Гбайт.

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