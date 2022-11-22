Група користувачів навчилися повзати і стрибати в мультиплеєрі, немов їх персонажі примати.

У кожній частині Call of Duty гравці знаходять різні хитрощі, наприклад, сильну зброю або якийсь акробатичний трюк. Фанати Modern Warfare 2019 року нерідко скаржилися на скасування підкату. Цей фінт дозволяв дезорієнтувати противника, уникати вогню і швидко змінювати позицію. Infinity Ward вирішила не додавати такий трюк в MWII, проте користувачі все одно знайшли спосіб "зламати" систему пересування. Вони навчилися повзати і стрибати, як примати.

Журналіст Джейк Лакі повідомив в Twitter, що користувачі з клану Euphoria освоїли фінт під назвою G Walking. Репортер опублікував ролик, в якому бійці бігають і стрибають по карті в багатокористувацькому режимі Call of Duty: Modern Warfare II, немов мавпи. Гравці швидко пересуваються, що значно ускладнює прицілювання.

Стрілянина з передбаченням дій таких супротивників теж перестає працювати. Завдяки далеким стрибкам неможливо зрозуміти, де в наступну мить виявиться ворог. При цьому, як заявили члени Euphoria, вони не використовували чіти. За словами гравців, зробити з бійців "мавп" можна за допомогою стандартних методів управління. Але як саме провернути такий трюк, користувачі поки не розповіли.

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Новий спосіб пересування вже викликав критику серед фанатів шутера. Якщо члени Euphoria освояться з цією "механікою", то будуть домінувати в мультиплеєрі. Інші гравці, напевно, спробують розкрити секрет G Walking. І якщо їм це вдасться, то "мавпячий" спосіб пересування стане основним в Modern Warfare II. Розробники з Infinity Ward поки ніяк не відреагували на проблему.

Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі реалізована сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward ввели кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернулися в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийшла 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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