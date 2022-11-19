Це вдалося зробити в режимі "Опорний пункт" зі спеціальним набором спорядження і поліпшень.

В ігровій спільноті особливою популярністю користується проходження ігор без смертей або отримання шкоди. Окремі проекти навіть мають спеціальні режими, де після загибелі весь прогрес скидається. Але є і зворотна, пацифістська розвага. Мова про проходження або прокачування персонажа в іграх без єдиного вбивства. Це особливо складно зробити в шутерах, де винищення ворогів стає головною ціллю. Один із прикладів — мультиплеєр Call of Duty: Modern Warfare II. Однак нещодавно блогер довів, що навіть у свіжому шутері можна прокачатися до максимального рівня в стилі пацифіста.

Таким досягненням відзначився автор YouTube-каналу ThatFriendlyGuy. Він опублікував ролик, в якому розповів, як дістався до 55 рівня в мультиплеєрі Modern Warfare II без єдиного вбивства. Для цього ентузіаст грав тільки в режим "Опорний пункт". У ньому потрібно захоплювати і утримувати точки, за що нараховується досвід. Без вбивств його можна заробляти тільки так.

Нелетальної зброї в шутері немає, тому ThatFriendlyGuy покладався на спорядження і поліпшення персонажа. Серед останніх блогер вибрав "Розгін", "Подвійний час", "Холоднокровність" і "Додаткова тактика". А з гаджетів він застосовував гранату-приманку, щит і надувного солдата-обманку.

Цей набір не дозволяє завдати шкоди противникам і сприяє виживаності. Правда, навіть з таким спорядженням ThatFriendlyGuy помер 2678 разів. Але зате він досяг коефіцієнта виграшів до програшів 1,4. Все прокачування в пацифістському стилі до 55 рівня зайняло у блогера 24 години.

Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі реалізована сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward ввели кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернулися в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийшла 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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