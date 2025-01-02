Це 16-та і фінальна святкова роздача, тому вона триватиме весь тиждень.

Новорічна роздача в Epic Games Store добігла кінця, і фінальною грою стала Hell Let Loose. Хардкорний багатокористувальницький шутер від першої особи можна буде безкоштовно забрати протягом тижня.

У Hell Let Loose дві команди по 50 осіб воюють на картах у сетинґу Другої світової війни, створених на основі реальних знімків розвідки. У грі 9 карт, два режими, 14 бойових ролей, можливість керувати танками й артилерією.

У Steam Hell Let Loose наразі продається з 50% знижкою за 499 грн. У гри 84% позитивних відгуків. Забрати іграшку можна до вечора 9 січня. А потім в EGS віддаватимуть гумористичний симулятор Turmoil.

Нагадаємо, що в рамках святкової акції Epic Games Store подарував 16 ігор. Серед них опинилися:

The Lord of the Rings: Return to Moria Vampire Survivors Astrea: Six-Sided Oracles TerraTech Wizard of Legend Dark and Darker (легендарний статус) Dredge Control Ghostrunner 2 Hot Wheels Unleashed Kill Knight Orcs Must Die 3 [REDACTED] Sifu Kingdom Come: Deliverance Hell Let Loose

Раніше фахівці DSOGaming назвали ПК-ігри минулого року з найкращою та найгіршою оптимізацією. До трійки найоптимізованіших ігор потрапили Dragon Age: The Veilguard, "Індіана" та God of War: Ragnarok. А ось український "Сталкер 2" потрапив до антирейтингу.

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