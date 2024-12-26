Гру роздаватимуть до вечора 27 грудня.

Магазин Epic Games Store продовжує безкоштовно дарувати ігри в рамках новорічної акції. Цього разу безкоштовним став кіберпанк-слешер Ghostrunner 2.

Роздача триватиме рівно добу – вже о 18:00 наступного дня безкоштовною стане нова гра. Що це буде за тайтл, невідомо.

Ghostrunner 2 – докладніше про гру

Гра вийшла трохи більше року тому, у жовтні 2023 року. Це сиквел хардкорного кіберпанк-екшену 2020 року, який став великим успіхом для поляків з One More Level. Багато хто порівнював проєкт з Cyberpunk 2077 через загальну стилістику й атмосферу.

Дія сиквела розгортається незабаром після фіналу першої частини – за сюжетом головний герой обзаводиться байком і вирушає в пригоду постапокаліптичним світом, щоб поборотися з жорстоким культом кіберніндзя, який виник на задвірках вежі Дхарма.

Середній рейтинг гри, за даними Metacritic, склав 80 балів від ЗМІ та 7,7 бала за версією користувачів. В українських геймерів є додаткова мотивація оцінити іграшку – вона отримала українську локалізацію.

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