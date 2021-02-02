Так God of Wor виглядатиме на PS5 / фото twitter.com/SonySantaMonica
Студія Santa Monica безкоштовно оновить екшен God of War (2018) для PlayStation 5. Гра отримає ряд графічних поліпшень. Відповідний патч вийде сьогодні, 2 лютого.
Про це розробники повідомили в Твіттері.
У студії зазначили, що гра отримає наступні режими графіки:
- Режим поліпшеної продуктивності в дозволі 4K з "шаховим" рендерингом і частотою кадрів 60 FPS;
- Режим оригінальної продуктивності (як на PS4 Pro) – "шахове" 4к з 30 FPS.
Нагадаємо, що "шаховим" рендерингом називають технологію, за допомогою якої можна генерувати зображення високої роздільної здатності на основі зображень меншої роздільної здатності і певних додаткових даних.
Детальніше про God of War
- God of War – це продовження серії екшн-ігор про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Гра вийшла у 2018 році і стала своєрідним перезапуском франшизи, помінявши сеттинг з грецького на скандинавський. При цьому змінився й тон оповідання. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой мусить виховувати.
- Завдяки якісній постановці, цікавим режисерським рішенням, видовищним боям та захоплюючому сюжету God of War (2018) була визнана "Грою року".