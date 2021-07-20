Реліз платинового видання гри на гібридній приставці відбудеться у жовтні цього року.

Студія Techland готується до випуску першої частини екшен-хорору Dying Light на Nintendo Switch. Ця версія отримає підзаголовок Platinum Edition, і стане доступна користувачам гібридної консолі вже у жовтні цього року за ціною у 50 євро.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання PPE.pl.

До платинового видання увійдуть Dying Light на Nintendo Switch увійдуть:

Повна версія гри;

4 великих доповнення, включаючи масштабне сюжетне DLC The Following, режим випробувань Dying Light: "Зграя Бозака", режим в стилістиці похмурого фентезі Hellraid та інші.

17 комплектів зі скінами.

Також Dying Light отримає підтримку функцій Nintendo Switch, а саме: поліпшену вібрацію HD Rumble, прицілювання за допомогою гіроскопа, підтримку тачскріна і багато іншого.

На ПК, Xbox та PlayStation платинове видання Dying Light вийшло ще у травні цього року.

Нагадаємо, що Dying Light вийшов у 2015 році на ПК, PS4 та Xbox One. В екшені гравцеві потрібно виживати в місті повному зомбі. Головна особливість гри – динамічна зміна часу доби, коли вночі зомбі стають швидкими і більш небезпечними, ніж вдень. Пересуватися на місцевості можна за допомогою паркуру. Друга частина гри вийде 7 грудня цього року.

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Автор: Сергій Коршунов