Забрати Cave Story+ можна до 10 грудня.

На платформі цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася роздача однієї з найвідоміших інді-ігор всіх часів – Cave Story+. Отримати її безкоштовно можна буде до 10 грудня.

Трейлер Cave Story+

Детальніше про Cave Story+

Це вдосконалена версія знаменитої метроідванії, створеної японським програмістом Дайсуке Амаей.

Історія гри розвивається в печерах плавучого острова, який населений мімігамі – розумними істотами, схожими на кроликів. Злий професор посилає на острів солдат-роботів, щоб заволодіти магічним артефактом. Гравцеві належить протистояти загрозі, що насувається, стрибати, літати, стріляти та відкривати нові шляхи для проходження.

Оновлена Cave Story вийшла на ПК та Nintendo Switch.

Отримати Cave Story+ можна на сторінці гри. Наступними тайтлами в безкоштовній роздачі від EGS стануть дві рольові ігри: Tyranny та Pillars of Eternity.

Нагадаємо, сьогодні в Epic Games Store ще йде розпродаж на честь "Чорної п'ятниці". Понад дві сотні ігор, включаючи хіти минулих років та свіжі блокбастери отримали знижки до 90%.

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Автор: Сергій Коршунов