Cave Story+ / фото epicgames.com
На платформі цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася роздача однієї з найвідоміших інді-ігор всіх часів – Cave Story+. Отримати її безкоштовно можна буде до 10 грудня.
Трейлер Cave Story+
Детальніше про Cave Story+
- Це вдосконалена версія знаменитої метроідванії, створеної японським програмістом Дайсуке Амаей.
- Історія гри розвивається в печерах плавучого острова, який населений мімігамі – розумними істотами, схожими на кроликів. Злий професор посилає на острів солдат-роботів, щоб заволодіти магічним артефактом. Гравцеві належить протистояти загрозі, що насувається, стрибати, літати, стріляти та відкривати нові шляхи для проходження.
- Оновлена Cave Story вийшла на ПК та Nintendo Switch.
Отримати Cave Story+ можна на сторінці гри. Наступними тайтлами в безкоштовній роздачі від EGS стануть дві рольові ігри: Tyranny та Pillars of Eternity.
Нагадаємо, сьогодні в Epic Games Store ще йде розпродаж на честь "Чорної п'ятниці". Понад дві сотні ігор, включаючи хіти минулих років та свіжі блокбастери отримали знижки до 90%.