В Epic Games Store почалася безкоштовна роздача космічного симулятора Elite Dangerous

Забрати Elite Dangerous та візуальну новелу The World Next Door можна до 26 листопада.

На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася нова роздача ігор. Будь-який бажаючий може отримати безкоштовно космічний симулятор Elite Dangerous та візуальну новелу з елементами головоломки The World Next Door. Акція триватиме до 26 листопада. Про що Elite Dangerous Elite Dangerous – це масштабний багатокористувацький космічний симулятор від британської студії Frontier Developments. У грі реалізована процедурно згенерована Галактика, створена відповідно до фактичного розміру Чумацького Шляху.

Події гри розгортаються після підписаної мирної угоди між людьми та прибульцями.

Гравець починає з невеликою сумою грошей і космічним кораблем. Він може торгувати, працювати найманцем, досліджувати космос або бути піратом.

Elite Dangerous вийшла у 2014 році. Кошти на її розробку були зібрані на краудфандинговій платформі Kickstarter. Трейлер Elite Dangerous Отримати безкоштовно космічний симулятор можна на сторінці гри. Про що The World Next Door The World Next Door – це пригодницька візуальна новела з елементами головоломки.

Гравцеві належить взяти на себе роль бунтуючої дівчинки Джун, яка потрапила в паралельний світ до різних магічних істот.

Гра вийшла в 2019 році на ПК та Nintendo Switch. Трейлер The World Next Door Забрати The World Next Door можна на сторінці в EGS. Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram Автор: Сергій Коршунов