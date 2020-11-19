Elite Dangerous потрапила в безкоштовну роздачу Epic Games Store / фото Frontier Developments

На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася нова роздача ігор. Будь-який бажаючий може отримати безкоштовно космічний симулятор Elite Dangerous та візуальну новелу з елементами головоломки The World Next Door.

Акція триватиме до 26 листопада.

Про що Elite Dangerous

  • Elite Dangerous – це масштабний багатокористувацький космічний симулятор від британської студії Frontier Developments. У грі реалізована процедурно згенерована Галактика, створена відповідно до фактичного розміру Чумацького Шляху.
  • Події гри розгортаються після підписаної мирної угоди між людьми та прибульцями.
  • Гравець починає з невеликою сумою грошей і космічним кораблем. Він може торгувати, працювати найманцем, досліджувати космос або бути піратом.
  • Elite Dangerous вийшла у 2014 році. Кошти на її розробку були зібрані на краудфандинговій платформі Kickstarter.

Трейлер Elite Dangerous

Отримати безкоштовно космічний симулятор можна на сторінці гри.

Про що The World Next Door

  • The World Next Door – це пригодницька візуальна новела з елементами головоломки.
  • Гравцеві належить взяти на себе роль бунтуючої дівчинки Джун, яка потрапила в паралельний світ до різних магічних істот.
  • Гра вийшла в 2019 році на ПК та Nintendo Switch.

Трейлер The World Next Door

Забрати The World Next Door можна на сторінці в EGS.

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Автор: Сергій Коршунов