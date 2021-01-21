Забрати стратегію можна до 28 січня.

Сьогодні, 21 січня, на майданчику цифрової дистрибуції ігор Epic Games Store почалася безкоштовна роздача глобальної покрокової стратегії Galactic Civilizations III. Акція триватиме до 28 січня.

Трейлер Galactic Civilizations III

Детальніше про Galactic Civilizations III

Galactic Civilizations III – це третя частина глобальної покрокової стратегії від студії Stardock Entertainment.

Дії гри розгортаються у 23 столітті. Користувачеві потрібно досліджувати нові технології, збирати космічні кораблі і колонізувати нові світи. Десь потрібно буде укладати торговельні та дипломатичні угоди, а десь – шпигувати за ворогами та вести війни.

У розпорядження гравця на вибір 10 доступних інопланетних цивілізацій, кожна з яких володіє своєю історією, технологіями, деталями для кораблів та іншим.

Galactic Civilizations III вийшла у 2015 році виключно на ПК. На агрегаторі Metacritic стратегія отримала 81 бал від ЗМІ та 6,6 бала від користувачів. Гру хвалили за глибокий ігровий процес, складну систему розвитку планет, видовищні битви та мультиплеєр.

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Автор: Сергій Коршунов