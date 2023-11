На знімках, серед іншого, можна побачити бійців "Братства Сталі" в силовій броні.

Серіальна екранізація The Last Of Us побила рекорд HBO за переглядами, тепер на горизонті маячить нове шоу за мотивами іншої популярної ігрової серії. Йдеться про адаптацію Fallout, прем'єра якої намічена на 12 квітня 2024 року на сервісі Amazon Prime Video.

Портал Vanity Fair випустив попередній огляд серіальної екранізації Fallout, а також поділився першими кадрами шоу. На зображеннях можна побачити головних героїв шоу, Гуля, бійців "Братства Сталі" в силовій броні і кілька локацій.

Серіал розповість про життя людей через багато років після того, як ядерна війна знищила людство. Як і франшиза RPG від Bethesda, візуально серіал стилізований під епоху 1940-х років у США – хоча і з науково-фантастичним нахилом.

Автори серіалу повідомили, що шоу збереже іронічний гумор і "різкий тон", якими славиться ігрова серія Fallout. У екранізації, в тому числі з'явиться Волт-Бой, а глядачі дізнаються історію його походження. За словами Тодда Говарда, в Bethesda вважають події серіалу канонічними.

Над телеадаптацією Fallout працюють Джонатан Нолан та Ліза Джой – автори "Світу Дикого Заходу" від HBO. Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios та вийде ексклюзивно в сервісі Amazon Prime.

Що відомо про наступну гру в серії Fallout

Bethesda не раз говорила. що вони вже мають плани на Fallout 5. Але вийде вона тільки після TES 6, тобто в кращому випадку до початку 2030-их.

Студія Тодда Говарда зазвичай витрачає чотири роки на створення ігор. Starfield вийшла в 2023, TES VI – приблизно в 2026-2027. Втім, є всі підстави вважати, що шоста частина Стародавніх Сувоїв затримається до 2028 року.

Також у ЗМІ писали, що Fallout: New Vegas може отримати продовження від Obsidian. Однак починати посилено чекати сиквел поки не варто. Зараз Obsidian розробляє мінімум три гри: Avowed, the Outer Worlds 2 і якусь детективну RPG в дусі Disco Elysium

