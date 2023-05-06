На зображеннях є натяк на протистояння з урядом.

Виробництво серіальної екранізації Fallout продовжується в режимі секретності. Творці стрічки поки не діляться подробицями, проте знімки зі знімального майданчика регулярно просочуються в Мережу. Нещодавно з'явилася свіжа порція фотографій, які розкривають кілька важливих деталей.

Зображеннями поділився інсайдер IdleSloth84 на персональному акаунті в Twitter. Він опублікував чотири знімки, і на першому з них присутні двоє персонажів — людина і гуль у формі Сховища 33. Наскільки важливі ролі у цих героїв, поки невідомо. Однак тут важливо відзначити інше: радіація і вірус рукотворної еволюції якось проникли в захищений прихисток людей. Тільки так можна пояснити наявність гуля. Найімовірніше, цей момент прояснять в сюжеті.

Інші зображення показують комп'ютер в стилі 50-х років минулого століття і панель управління. А на одній зі стін Сховища 33 присутній напис "уряд". Це натякає на певні проблеми в спільноті, які покажуть в серіалі.

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Fallout — що відомо про серіал

За виробництво шоу відповідає студія Kilter Films, яка знімала "Світ Дикого Заходу". Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios і вийде в сервісі Amazon Prime.

Згідно із заявами ЗМІ, шоураннерами картини стали Грехем Вагнер — сценарист і продюсер "Кремнієвої долини" та "Офісу", і Женева Робертсон-Дуорет — автор сценаріїв "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 року і "Капітан Марвел".

Пілотний епізод поставить Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана і сценарист багатьох його фільмів.

Шоу збереже іронічний гумор і "різкий тон", якими славиться ігрова серія Fallout.

Картину почали знімати в Нью-Йорку влітку 2022 року. Глядачам пообіцяли розповісти оригінальний сюжет, а не переказувати історії інтерактивних проектів. Дата виходу поки не повідомляється.

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