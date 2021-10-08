Це вже другий такий випадок за кілька місяців.

У спільноті War Thunder стався новий конфуз. Користувач під псевдонімом__ RED_ CROSS__ опублікував секретні документи про французький танк Leclerc. Він зробив це, щоб довести свою правоту в суперечці з іншим гравцем.

Як повідомило видання PC Gamer, словесна перепалка виникла через швидкість обертання башти Leclerc. Один з користувачів написав, що вона повинна крутитися на 40 градусів в секунду. Потім до обговорення підключився __RED_CROSS__. Він написав, мовляв, ця заява неправильна. За словами гравця, повний оберт башти Leclerc триває 11 секунд. Тобто справжня швидкість обертання — 31 градус в секунду. Щоб перемогти в суперечці, __RED_CROSS__ опублікував секретні документи з різноманітними подробицями про Leclerc.

Протягом декількох годин користувачі сперечалися, чи можна викладати ці файли у вільний доступ. А потім прийшов модератор і видалив пост __RED_CROSS__.

"Хлопці, зливати секретні документи — це не смішно. Ви ставите на карту життя багатьох людей, які щодня працюють з цими машинами. Майте на увазі, що ці документи будуть негайно видалені, а [їх публікація] спричинить за собою санкції", — заявив модератор.

Аналогічний випадок у War Thunder

Це не перший раз, коли в спільноті військового симулятора з'являються секретні документи.

У червні поточного року один з користувачів заявив, що займає пост командира танка Challenger 2. Він теж опублікував секретну інформацію про бойову одиницю заради перемоги в суперечці. Тоді в ситуацію втрутилося Міністерство оборони Великобританії.

Автор: Назар Степорук