Це стало можливим завдяки модифікації.

Star Wars Jedi: Survivor незважаючи на огидний технічний стан, сподобалася багатьом користувачам. Ми також високо оцінили свіжу пригоду Кела Кестіса у своєму огляді. А тим часом ентузіасти вже почали випускати для гри модифікації. Одна з них дозволяє перевтілитися в культового лорда ситхів.

Автор під псевдонімом god781254 опублікував на сайті Nexus Mods свій мод. Він додає в Star Wars Jedi: Survivor модель Дарта Мола — одного з найвідоміших антагоністів у всесвіті "Зоряних війн". Образ ситха заснований на фільмі "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза".

Модель добре деталізована, але не має власної озвучки, тому голос Кала Кестіса залишиться. При цьому лицьова міміка після установки мода адаптується під гру. У сюжетних сценах не виникатимуть ситуації, коли губи ворушаться не в такт словам.

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Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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