Тільки у США стрічка зібрала 157 мільйонів доларів за перші вихідні.

Фільм за Minecraft з ходу розніс усі очікування, зібравши 157 мільйонів доларів у прокаті США за перший вікенд, і тим самим став найуспішнішим стартом серед усіх екранізацій відеоігор.

При цьому за межами США пальма першості все ще у The Super Mario Bros. - 377 мільйонів проти приблизно 301 мільйона у Minecraft. Проте, для картини, якій аналітики в кращому разі обіцяли 90 мільйонів, це абсолютно приголомшливий успіх.

Особливо цікаво, що відбувається все це на тлі досить млявих відгуків критиків - рейтинг на Rotten Tomatoes тримається на рівні 49%. Але глядачів, схоже, це не хвилює. Як зазначив консультант з кіноіндустрії Девід Гросс: "Такі фільми зроблені не для критиків, а для глядачів".

Відео дня

У фільму явно вийшло потрапити в так звані "п'ять квадрантів": його дивляться і діти, і підлітки, і дорослі. Спрацювала сила бренду і культовість гри, на якій уже, цілком, виросло ціле покоління.

Раніше ми розповідали, що у фільмі Minecraft знайшли відсилання на відомого блогера, який помер. Віддати честь Technoblade режисерові запропонував актор Себастьян Гансен.

Вас також можуть зацікавити новини: