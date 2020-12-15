Прем'єра стрічки відбудеться в кінотеатрах та стрімінговому сервісі HBO Max.

Нова екранізація файтинга Mortal Kombat отримала дату виходу. Прем'єра фільму відбудеться 16 квітня 2021 року. Картину випустять одночасно в кінотеатрах і стрімінговому сервісі HBO Max.

Про це на своїй сторінці в Твіттер повідомила кінокомпанія Warner Bros.

При цьому видання Variety зазначило, що стрічка буде доступна на онлайн-майданчику HBO Max всього 31 день.

Про фільм Mortal Kombat

Прийдешня картина стане новою екранізацією знаменитої серії файтингів.

У фільмі зіграли Хіроюкі Санада ("Месники: Фінал"), Джо Таслім ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарок") та інші актори.

Сценаристом фільму став Грег Руссо, а режисерське крісло зайняв австралійський постановник Саймон МакКуойд. І для Руссо, і для МакКуойда екранізація Mortal Kombat стала першою повнометражною картиною в кар'єрі.

Дебютанти обіцяють, що фільм буде відповідати духу серії. Він вже отримав віковий рейтинг 18+.

Спочатку стрічку збиралися випустити 15 січня 2021 року, але пізніше дату перенесли через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Mortal Kombat – це один з найвідоміших файтингов в світі. Перша частина гри вийшла у 1992 році. Через свою жорстокість гра привела в США до створення ESRB – спеціальної комісії, яка визначає віковий рейтинг ігор. У 1995 році за мотивами гри вийшов фільм "Смертельна битва". Його зняв Пол У. С. Андерсон – майбутній чоловік Мілли Йовович, який згодом займеться екранізаціями ігор Resident Evil та Monster Hunter. У 2019 році вийшла одинадцята частина Mortal Kombat – вона стала однією з найбільш фінансово успішних в серії.

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Автор: Сергій Коршунов