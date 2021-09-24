Вчора на ПК і консолях відбувся довгоочікуваний реліз ремастера Diablo II: Resurrected. Однак більшість геймерів не змогли зіграти у перевидання культової класики через безліч технічних проблем.
Про це користувачі стали повідомляти на форумах студії Blizzard і на Reddit.
Найпоширеніші помилки, з якими зіткнулися гравці Diablo II: Resurrected:
- Помилка при вході у гру;
- Вильоти з гри;
- Неможливість створити персонажа;
- Видалення створеного персонажа після виходу з гри;
- Недоступність серверів.
Студія Blizzard швидко відреагувала на скарги і провела технічні роботи на серверах.
"Сервери повинні знову бути доступні в усіх регіонах", – написали розробники в Твіттері.
Після проведення технічних робіт, геймери продовжили повідомляти про те, що не можуть зайти в онлайн-режим. Проблема стосується як ПК, так і консолей.
"На Xbox Series X все ще не вдається створити онлайн-гру. Продовжую отримувати повідомлення про помилку, навіть після оновлення", – написав один з користувачів.
Деякі користувачі згадали навіть про знамениту "Помилку 37" з Diablo III. "Їм варто було видавати Помилку 37, щоб ми могли поностальгувати" – пожартував один з користувачів в Твіттері.
В студії повідомили, що тим, кому вдалося авторизуватися, можуть грати в оффлайн-режимі.
УНІАН перевірив, як працює Diablo II: Resurrected на PlayStation 5. Нам без проблем вдалося створити персонажа і зайти в онлайн.
Відзначимо, що ПК-версія гри Diablo II: Resurrected отримували на агрегаторі Metacritic 82 бали.