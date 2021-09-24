Гравці стикаються з проблемами навіть після того, як Blizzard провела технічні роботи.

Вчора на ПК і консолях відбувся довгоочікуваний реліз ремастера Diablo II: Resurrected. Однак більшість геймерів не змогли зіграти у перевидання культової класики через безліч технічних проблем.

Про це користувачі стали повідомляти на форумах студії Blizzard і на Reddit.

Найпоширеніші помилки, з якими зіткнулися гравці Diablo II: Resurrected:

Помилка при вході у гру;

Вильоти з гри;

Неможливість створити персонажа;

Видалення створеного персонажа після виходу з гри;

Недоступність серверів.

Студія Blizzard швидко відреагувала на скарги і провела технічні роботи на серверах.

"Сервери повинні знову бути доступні в усіх регіонах", – написали розробники в Твіттері.

Після проведення технічних робіт, геймери продовжили повідомляти про те, що не можуть зайти в онлайн-режим. Проблема стосується як ПК, так і консолей.

"На Xbox Series X все ще не вдається створити онлайн-гру. Продовжую отримувати повідомлення про помилку, навіть після оновлення", – написав один з користувачів.

Деякі користувачі згадали навіть про знамениту "Помилку 37" з Diablo III. "Їм варто було видавати Помилку 37, щоб ми могли поностальгувати" – пожартував один з користувачів в Твіттері.

В студії повідомили, що тим, кому вдалося авторизуватися, можуть грати в оффлайн-режимі.

УНІАН перевірив, як працює Diablo II: Resurrected на PlayStation 5. Нам без проблем вдалося створити персонажа і зайти в онлайн.

Відзначимо, що ПК-версія гри Diablo II: Resurrected отримували на агрегаторі Metacritic 82 бали.

Автор: Сергій Коршунов