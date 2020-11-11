Нова гра для PS5 отримала 62 бали на Metacritic.

Сьогодні з'явилися оцінки лутер-слешера Godfall – однієї з перших ігор для PlayStation 5. Проект студії Counterplay Games отримав на агрегаторі Metacritic лише 62 бали зі 100. Реліз гри відбудеться завтра, 12 листопада.

Про що Godfall

Godfall – це фентезійний слешер від третьої особи з системою лута і акцентом на битви в ближньому бою. Розробники обіцяли велику кількість ворогів і ефектні битви з босами.

Що кажуть критики про Godfall

Найбільше компліментів гра отримала від журналістів порталу God is a Geek. Автори поставили Godfall 85 балів.

"Godfall – це величезний сюрприз. Його бойова система запозичена у God of War, а великій кількості лута позаздрить навіть Diablo. Він може здатися яскравим, але він добре зроблений і в нього хочеться повертатися", – зазначили в God is a Geek.

Однак більшість інших видань розкритикувало гру. Багато журналістів відзначили, що у Godfall спостерігається ряд технічних проблем, а за усіма спецефектами немає нічого нового для жанру. Також критики засумнівалися в тому, що гра коштує тих грошей, які за неї просить видавець.

"Мляві і надмірно складні бої в Godfall, найпростіший сюжет і численні технічні проблеми роблять гру другорядною в стартовій лінійці PlayStation 5", – написали в EGM.

Трейлер Godfall

Повноцінний реліз Godfall відбудеться 12 листопада на PS5 та в магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store.

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Автор: Сергій Коршунов