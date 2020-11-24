Номінант на премію BAFTA в області ігор – платформер Cuphead / фото StudioMDHR Entertainment
У польському сервісі цифрової дистрибуції комп'ютерних ігор почався новий щотижневий розпродаж. Цього разу в акцію потрапили якісні інді-проекти, серед яких Cuphead, Limbo та інші. Отримати ці ігри зі знижкою можна буде до 27 листопада.
Найцікавіші пропозиції в GOG:
- Little Nightmares – $1,50 (знижка 80%);
- Feudal Alloy – $1,89 (знижка 80%);
- Psychonauts – $ 0,78 (знижка 75%);
- Rogue Legacy – $1,09 (знижка 75%);
- LIMBO – $ 0,84 (знижка 66%);
- INSIDE – $1,78 (знижка 66%);
- The Red Strings Club – $4,24 (знижка 50%);
- Hob – $3,11 (знижка 50%);
- Cuphead – $ 9,44 (знижка 25%);
- Another World: 20th Anniversary Edition – $1,98 (знижка 20%);
Ознайомитися з повним списком інді-ігор можна на сторінці розпродажу в GOG.
На іншому цифровому майданчику, в Steam з'явилася пропозиція дня зі знижкою в 85% на We Happy Few – пригодницьку гру, події якої розгортаються в альтернативній ретрофутуристичній Англії 1960-х років, де бути нещасним – це найстрашніший злочин. Акція закінчиться 25 листопада о 21:00.