Нова акція закінчиться 27 листопада.

У польському сервісі цифрової дистрибуції комп'ютерних ігор почався новий щотижневий розпродаж. Цього разу в акцію потрапили якісні інді-проекти, серед яких Cuphead, Limbo та інші. Отримати ці ігри зі знижкою можна буде до 27 листопада.

Найцікавіші пропозиції в GOG:

Little Nightmares – $1,50 (знижка 80%);

Feudal Alloy – $1,89 (знижка 80%);

Psychonauts – $ 0,78 (знижка 75%);

Rogue Legacy – $1,09 (знижка 75%);

LIMBO – $ 0,84 (знижка 66%);

INSIDE – $1,78 (знижка 66%);

The Red Strings Club – $4,24 (знижка 50%);

Hob – $3,11 (знижка 50%);

Cuphead – $ 9,44 (знижка 25%);

Another World: 20th Anniversary Edition – $1,98 (знижка 20%);

Ознайомитися з повним списком інді-ігор можна на сторінці розпродажу в GOG.

На іншому цифровому майданчику, в Steam з'явилася пропозиція дня зі знижкою в 85% на We Happy Few – пригодницьку гру, події якої розгортаються в альтернативній ретрофутуристичній Англії 1960-х років, де бути нещасним – це найстрашніший злочин. Акція закінчиться 25 листопада о 21:00.

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Автор: Сергій Коршунов