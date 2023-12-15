У потенційного фільму поки немає режисера і дати релізу, але одним з продюсерів виступить сам Кодзіма, який вже пообіцяв, що стрічка не буде повністю цитувати відеогру.

Студія одного з найвідоміших геймдизайнерів в історії відеоігор Хідео Кодізіми оголосила, що студія A24, що відповідала за психологічну драму "Кит" Даррена Аронофскі і фільм жахів "Відьма" Роберта Еггерса буде займатися виробництвом екранізації гри Death Stranding.

Оголошення було зроблено напередодні 8-ї річниці Kodjima Production, яка відбудеться 16 грудня. А24, фільми якої отримували "Оскари", обіцяє, що поточний проект"стане новою віхою в переході від відеоігор до екранізацій". Фільм обіцяє заглибитися в таємниці апокаліптичної події під назвою "Death Stranding", яка стерла межі між життям і смертю і привела кошмарних істот у світ, що знаходиться на межі краху.

На даний у потенційної стрічки немає ні режисера, ні сценариста, ні акторського складу. Втім, не виключено, що при екранізації будуть задіяні ті ж актори, що знімалися для відеоігри - Леа Сейду, Мадс Міккельсон, Норманом Рідусом та іншими. Деталі сюжету також не розкриваються, але відомо, що одним з продюсерів фільму виступить сам Кодзіма. Він пообіцяв, що стрічка не стане просто переказувати події оригінальної гри і безумовно сподобається всім фанатам кіно:

Відео дня

"Компанія A24 з'явилася на світ близько 10 років тому, її присутність в індустрії унікальна, вона не схожа ні на кого іншого. Фільми, які вони представляють світу, відрізняються високою якістю та інноваційністю. Мене приваблюють їхні творіння, і вони навіть надихнули мене на власні роботи. Їх інноваційний підхід до розповіді збігається з тим, чим займається Kojima Productions протягом останніх 8 років. Тепер ми разом знімаємо фільм Death Stranding. Існує безліч "фільмів-адаптацій ігор", але те, що ми створюємо, - не просто прямий переклад гри. Ми хочемо, щоб нашою аудиторією були не тільки фанати гри, але і всі, хто любить кіно. Ми створюємо небачену досі Всесвіт Death Stranding, яка може бути реалізована тільки за допомогою кінематографа, і вона народиться"

Що таке гра Death Stranding

Death Stranding-відеогра, створена Хідео Кодзімою, відомим японським розробником, і випущена в 2019 році студією Kojima Productions. Гра являє собою унікальну подорож через постапокаліптичний світ, де гравцям належить переносити вантажі і з'єднувати ізольовані громади, прагнучи відновити зв'язки між вижили людьми.

Головний герой, Сем Бріджес, грає роль кур'єра, що переносить вантажі через зруйновані і небезпечні території. Головне завдання гравця-відновити зв'язки між людьми, використовуючи для цього різні інструменти, в тому числі спеціальне обладнання, таке як "BB" (Bridge Baby), спеціальний пристрій, що допомагає виявляти інопланетні загрози.

Death Stranding відрізняється досить незвичайним геймплеєм, побудованим на подорожі і взаємодії з навколишнім світом. Деяка кількість гравців нетипова механіка і повільний темп відштовхнули від гри. У неї складний і захоплюючий сюжет, сповнений символізму та глибоких філософських уявлень про зв'язок, ізоляцію та важливість співпраці.

Хто такий Хідео Кодзіма

Хідео Кодзіма - архітектор жанру стелс і піонер інтерактивного оповідання. Він народився 24 серпня 1963 року в Японії. Кодзіма почав свою кар'єру в індустрії відеоігор в Konami і став відомим завдяки серії ігор Metal Gear Solid, яка отримала визнання завдяки своїй глибокій сюжетної лінії, інноваційному геймплею і високій якості виробництва.

Однак, після багаторічної співпраці з Конамі, Кодзіма покинув компанію і заснував свою власну студію під назвою Kojima Productions. Першим проектом студії стала гра "Death Stranding", яка вийшла в 2019 році. На момент написання новини в неї зіграли близько 16 млн осіб на консолях і ПК, як випливає з даних студії.

Кодзіма славиться своїми нестандартними ідеями, візіонерством і філософським підходом до створення ігор, постійно зрушує межі між фільмом і грою. Він часто впроваджує в свої проекти глибокі сюжети, символіку і роздуми над людською природою, що робить його гри унікальними і захоплюючими для багатьох гравців. У 2020 році Хідео Кодзіма отримав стипендію BAFTA - найвищу нагороду, яку BAFTA присуджує людині на знак визнання виняткового внеску у кіно, Ігри чи телебачення.

Вас також можуть зацікавити новини: