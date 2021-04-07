Death Stranding, гра відомого японського геймдизайнера Хідео Коджіми, менш ніж за рік після релізу на ПК заробила понад 23 мільйонів євро.
Про це стало відомо з фінансового звіту видавця 505 Games.
При цьому інші ігри видавця принесли менше прибутку, ніж Death Stranding. Наприклад, екшен Control заробив торік 16 мільйонів євро (на 32,9% менше, ніж у 2019 році), Ghostrunner – 6,8 мільйона євро, а PayDay 2 – лише 2,2 мільйона.
Компанія 505 Games розраховує заробити на Death Stranding понад 50 мільйонів євро за весь час продажів на ПК.
Нагадаємо, що сама Death Stranding вийшла спочатку в 2019 році на PlayStation 4. Але там її видавцем була Sony, яка не тільки профінансувала проект, але також надала движок Decima, що належить внутрішній студії PlayStation – Guerrilla Games.
Скільки гра заробила на PS4 – ані Sony, ані розробники не повідомляли. За даними порталу Gamestat, на консолях PlayStation Death Stranding придбало понад 3,8 мільйона гравців.
Детальніше про Death Stranding
- Дія гри відбувається у постапокаліптичному майбутньому на території колишніх Сполучених Штатів Америки, зруйнованих вторгненням примарних істот з іншого світу.
- Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри.
- Головний герой, Сем Бріджес, мусить перетнути континент і зв'язати один з одним ізольовані поселення.
- У роботі над грою взяли участь актори Норман Рідус, Мадс Міккельсен, Леа Сейду, Ліндсі Вагнер, Трой Бейкер, а також режисер Гільєрмо дель Торо.
- Реліз Death Stranding на ПК відбувся 14 липня 2020 року.