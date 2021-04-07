Видавець 505 Games опублікував фінансовий звіт.

Death Stranding, гра відомого японського геймдизайнера Хідео Коджіми, менш ніж за рік після релізу на ПК заробила понад 23 мільйонів євро.

Про це стало відомо з фінансового звіту видавця 505 Games.

При цьому інші ігри видавця принесли менше прибутку, ніж Death Stranding. Наприклад, екшен Control заробив торік 16 мільйонів євро (на 32,9% менше, ніж у 2019 році), Ghostrunner – 6,8 мільйона євро, а PayDay 2 – лише 2,2 мільйона.

Компанія 505 Games розраховує заробити на Death Stranding понад 50 мільйонів євро за весь час продажів на ПК.

Нагадаємо, що сама Death Stranding вийшла спочатку в 2019 році на PlayStation 4. Але там її видавцем була Sony, яка не тільки профінансувала проект, але також надала движок Decima, що належить внутрішній студії PlayStation – Guerrilla Games.

Скільки гра заробила на PS4 – ані Sony, ані розробники не повідомляли. За даними порталу Gamestat, на консолях PlayStation Death Stranding придбало понад 3,8 мільйона гравців.

Детальніше про Death Stranding

Дія гри відбувається у постапокаліптичному майбутньому на території колишніх Сполучених Штатів Америки, зруйнованих вторгненням примарних істот з іншого світу.

Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри.

Головний герой, Сем Бріджес, мусить перетнути континент і зв'язати один з одним ізольовані поселення.

У роботі над грою взяли участь актори Норман Рідус, Мадс Міккельсен, Леа Сейду, Ліндсі Вагнер, Трой Бейкер, а також режисер Гільєрмо дель Торо.

Реліз Death Stranding на ПК відбувся 14 липня 2020 року.

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Автор: Сергій Коршунов