Всі бажаючі зможуть випробувати свіжу гру від Ubisoft з 25 по 29 березня.

З 25 по 29 березня у пригодницькому екшені Watch Dogs: Legion пройдуть безкоштовні вихідні. Випробувати гру зможуть всі бажаючі на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та консолях минулого покоління.

Про це студія Ubisoft повідомила на своєму YouTube-каналі.

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Під час пробного періоду гравцям буде доступний як мережевий, так і одиночний режим. Однак пройти сюжетну кампанію можна буде лише до завдання Скай Ларсен. Всім, кому гра сподобається, зможуть придбати її за знижками у 50% на будь-який з платформ.

Користувачі ПК зможуть грати безкоштовно у Watch Dogs: Legion через цифрові магазини Ubisoft Store або Epic Games Store.

Детальніше про Watch Dogs: Legion

Дії гри розгортаються у Лондоні, де хакерське угруповання DedSec веде боротьбу з авторитарним режимом.

Однією з особливостей Legion став величезний вибір персонажів – від водіїв і поліцейських до лікарів, адвокатів, будівельників і навіть кулінарних блогерів. Гравець зможе зламувати телефони перехожих на вулиці, щоб дізнатися професію людини і його вміння, а потім завербувати його для виконання завдань.

На ПК і консолях нового покоління Watch Dogs: Legion працює з підтримкою технології трасування променів, що створює у грі більш реалістичне освітлення та відображення.

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Автор: Сергій Коршунов