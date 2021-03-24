З 25 по 29 березня у пригодницькому екшені Watch Dogs: Legion пройдуть безкоштовні вихідні. Випробувати гру зможуть всі бажаючі на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та консолях минулого покоління.
Про це студія Ubisoft повідомила на своєму YouTube-каналі.
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Під час пробного періоду гравцям буде доступний як мережевий, так і одиночний режим. Однак пройти сюжетну кампанію можна буде лише до завдання Скай Ларсен. Всім, кому гра сподобається, зможуть придбати її за знижками у 50% на будь-який з платформ.
Користувачі ПК зможуть грати безкоштовно у Watch Dogs: Legion через цифрові магазини Ubisoft Store або Epic Games Store.
Детальніше про Watch Dogs: Legion
- Дії гри розгортаються у Лондоні, де хакерське угруповання DedSec веде боротьбу з авторитарним режимом.
- Однією з особливостей Legion став величезний вибір персонажів – від водіїв і поліцейських до лікарів, адвокатів, будівельників і навіть кулінарних блогерів. Гравець зможе зламувати телефони перехожих на вулиці, щоб дізнатися професію людини і його вміння, а потім завербувати його для виконання завдань.
- На ПК і консолях нового покоління Watch Dogs: Legion працює з підтримкою технології трасування променів, що створює у грі більш реалістичне освітлення та відображення.