Це буде багатокористувацький симулятор виживання.

На недавній церемонії відкриття Gamescom під назвою Opening Night Live 2022 анонсували нову гру за мотивами знаменитого науково-фантастичного роману "Дюна". Це буде багатокористувацький симулятор виживання Dune: Awakening.

У проекті користувачам належить створити і прокачувати персонажа. Для поліпшення бійця знадобляться спеції — найцінніший ресурс на Арракісі. Для їх видобутку потрібен комбайн, яким зможе обзавестися кожен гравець. Однак техніку необхідно захищати, адже вона стане пріоритетною ціллю для рейдерських набігів і ворожих фракцій.

Основний геймплей в Dune: Awakening пов'язаний з виживанням. Користувачі будуть будувати притулки від бур, підтримувати свій дистиляторний комбінезон, ховатися від гігантських піщаних черв'яків і досліджувати місцевість. Арракіс в грі усипаний цікавими місцями — від забутих станцій біологічних випробувань до незвіданих секторів пустелі.

Dune: Awakening: інші подробиці

У проекті реалізують бойову систему, але інформації про неї поки мало. Відомо, що з'явиться можливість битися на землі з використанням умінь персонажа і в повітрі — за кермом Орнітоптера. Наймасштабніші битви розгортатимуться за контроль над прянощами.

Dune: Awakening обзаведеться механікою створення фракцій. Найімовірніше, вони стануть аналогами гільдій.

Як і в більшості симуляторів виживання, в грі з'явиться крафт з можливістю освоїти ремесла.

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