Розробники відтворили місто в деталях.

Користувачі, які зробили передзамовлення, вже отримали можливість пройти сюжетну кампанію Call of Duty: Modern Warfare II. В одній з місій вони побачили, що Infinity Ward створила вельми реалістичну копію Амстердама в шутері. Деякі люди навіть переплутали місто з гри зі справжньою столицею Нідерландів.

Відео з демонстрацією мегаполісу опублікував користувач Twitter під псевдонімом juanbuis. Він написав:"О боже мій, Амстердам виглядає неймовірно реалістично в новій Call of Duty — майже не віриться, що це відеогра".

У роликах нижче демонструється протока, безліч будівель і вулиці з людьми. Будівлі на локації гранично деталізовані і відповідають реальним прообразам. Один з відвідувачів Twitter навіть написав, що за рогом від місця, де ходили головні герої, подають відмінну каву.

Відео дня

Infinity Ward також постаралася зімітувати активність людей на вулицях. Персонажі виконують різні дії і намагаються здаватися живими. Правда, їх анімації відразу дають зрозуміти, що на екрані відеогра. А ось оточення дійсно вийшло реалістичним. На думку користувача під псевдонімом Charles_2M "графіка в сучасних іграх божевільна".

Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі буде сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward реалізували кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернуться в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийде 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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