Користувачі, які зробили передзамовлення, вже отримали можливість пройти сюжетну кампанію Call of Duty: Modern Warfare II. В одній з місій вони побачили, що Infinity Ward створила вельми реалістичну копію Амстердама в шутері. Деякі люди навіть переплутали місто з гри зі справжньою столицею Нідерландів.
Відео з демонстрацією мегаполісу опублікував користувач Twitter під псевдонімом juanbuis. Він написав:"О боже мій, Амстердам виглядає неймовірно реалістично в новій Call of Duty — майже не віриться, що це відеогра".
У роликах нижче демонструється протока, безліч будівель і вулиці з людьми. Будівлі на локації гранично деталізовані і відповідають реальним прообразам. Один з відвідувачів Twitter навіть написав, що за рогом від місця, де ходили головні герої, подають відмінну каву.
Infinity Ward також постаралася зімітувати активність людей на вулицях. Персонажі виконують різні дії і намагаються здаватися живими. Правда, їх анімації відразу дають зрозуміти, що на екрані відеогра. А ось оточення дійсно вийшло реалістичним. На думку користувача під псевдонімом Charles_2M "графіка в сучасних іграх божевільна".
Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці
- У грі буде сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.
- Розробники з Infinity Ward реалізували кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.
- Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".
- Кооперативні "Спецоперації" повернуться в оновленому і покращеному форматі.
- Call of Duty: Modern Warfare II вийде 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.