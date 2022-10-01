Такий збіг можливий один раз на мільйон.

Іноді завдяки збігу обставин користувачі потрапляють в неймовірні ситуації в іграх. Одна з них нещодавно сталася у відкритій бета-версії Call of Duty: Modern Warfare II. Боєць загинув від власної гранати, яку кинув через всю карту.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом shogun_eyes опублікував ролик, який демонструє його унікальну смерть. На відео спочатку показується, як гравця вбив противник. Однак перед цим він встиг високо кинути гранату. Потім shogun_eyes з'явився в іншій частині карти і через секунду помер від вибуху.

Така загибель — збіг кількох обставин. Користувач брав участь в боях на карті Farm 18, а це одна з найменших локацій в Call of Duty: Modern Warfare II. Якщо зробити високий кидок гранати, то вона цілком може долетіти з однієї частини Farm 18 на іншу. А система відроджень в MWII дозволяє з'являтися біля певного союзника. Ось і вийшло, що shogun_eyes після загибелі воскрес на тому місці, куди прилетіла його граната.

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Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі буде сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward реалізували кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернуться в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийде 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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