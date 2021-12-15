Українська студія GSC Game World влаштує продаж NFT.

Несподівані новини надійшли зі стану GSC Game World. Українська студія заявила, що влаштує продаж NFT, присвячених S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Так називаються унікальні цифрові предмети, які включають ім'я свого власника. Для реалізації цієї ініціативи використовується технологія блокчейн.

Як передає портал The Verge, проект іменується S.T.A.L.K.E.R. Metaverse. Він створений у партнерстві з платформою DMarket, яка спеціалізується на NFT, і дозволить людям заволодіти частинкою S.T.A.L.K.E.R. 2. Окремі користувачі навіть зможуть стати "металюдьми". Під цим терміном ховається право наділити своєю зовнішністю одного з неігрових персонажів в майбутньому сиквелі.Читайте такожМутанти, фракції та аномалії: з'явилося багато нової інформації та скриншоти S.T.A.L.K.E.R. 2

У січні 2022 року GSC Game World влаштує аукціон NFT. На ньому будуть продаватися токени, які дозволять перетворитися в "металюдину", тобто потрапити в S.T.A.L.K.E.R. 2 в якості NPC. Потім автори виділять період для торгів між покупцями. За цей час дозволяється реалізувати своє право стати неігровим персонажем і заробити на угоді. Далі GSC закриє можливість продавати NFT "металюдей". Власникам токенів знадобиться з'явитися в офіс студії, де їх зовнішність оцифрують і перенесуть в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Що ще потрібно знати про S.T.A.L.K.E.R. Metaverse

NPC на основі зовнішності покупців NFT будуть неймовірно деталізованими. Однак розробники підкреслили, що не використовують для їх створення інструмент MetaHuman Creator від Epic Games.

Студія планує випустити різні NFT, а не тільки з правом перетворитися на "металюдину". Всі вони будуть косметичними і ніяк не вплинуть на геймплей.

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Автор: Назар Степорук