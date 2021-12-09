А ще GSC Game World поділилася з УНІАН двома ексклюзивними малюнками.

У новому випуску друкованого журналу PC Gamer з'явилася стаття про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Матеріал містить багато нової інформації про аномалії, мутантів, фракції та відкритий світ у майбутній грі. Журналісти також опублікували скріншоти та малюнки проекту. Українська студія GSC Game World поділилася з УНІАН перекладом статті, який ми адаптували та представили нижче. У тексті також є два ексклюзивні концепт-арти. Розробники надали їх спеціально для нашого сайту.

Про світ гри

Головна дійова особа гри — Зона. Ми не просто так створюємо відкритий світ — він необхідний для самої історії та сюжету гри, як для масштабу, так і для їх структури. Події серії S.T.A.L.K.E.R. завжди мали відбуватися у відкритому безшовному світі, але реалізувати ці задуми стало можливим лише зараз. S.T.A.L.K.E.R. 2 пропонує гравцям дослідити великі віртуальні простори з різними біомами, наповнені численними локаціями, лабораторіями й підземеллями. Усі 64 квадратні кілометри мапи — і вони всі ваші. Тільки ви визначаєте напрямок своєї подорожі.

Дія гри відбувається в наші дні, після подій оригінальної трилогії. Це пряме продовження, а не перезапуск серії. Час не стоїть на місці, тож Зона змінилася. Разом із новими людьми до Зони також потрапило багато сучасних технологій. Завдяки опануванню артефактів та аномальної енергії науковий прогрес отримав сильний імпульс розвитку. Але разом з ним стали більш небезпечними й загрози Зони.

Щодо візуальної складової та загального сприйняття світу, вищезгадане означає, що атмосферу занепаду і покинутості тепер розбавляє ряд модернових об'єктів. Водночас локації та оточення мають ще більш занедбаний вигляд, адже в цьому відчуженому світі минуло чимало часу. Саме тому контраст між технологіями й занедбаністю відчувається ще сильніше. Ми очікуємо, що Зона справить особливе враження на гравця.

Про мутантів

Багато старих мутантів будуть представлені у грі, тож кровосос з трейлера для Е3 і бюрер з геймплейного тизеру — не єдині монстри, що повернуться. Новим мутантом стане олень. Ось декілька важливих подробиць про нього.

Представник фауни Зони.

Має як фізичні, так і псі-атаки.

Завдає ударів задніми й передніми копитами, а також рогами.

Здатний створювати фантомних клонів, що трохи відрізняються від нього поведінкою. Для перемоги гравцеві необхідно визначити й нейтралізувати справжнього оленя.

Якщо поблизу є інші мутанти середньої величини, олень може закликати їх на допомогу.

Деякі частини тіла оленя добре захищені, тому гравцеві доведеться активно маневрувати й вицілювати слабкі місця, щоб перемогти.

Про механіки виживання

Як і раніше, гравцеві необхідно думати про подолання перешкод на шляху до потрібних ресурсів. У грі є різні потреби організму та показники його стану: кровотеча, радіація, голод, втома тощо. Кожен із цих параметрів має свій вплив на гравця.

Розуміння поточної цілі означає розуміння потреби певних ресурсів, потенційно отриманих трофеїв і планів на подальше використання цієї здобичі: продаж, апгрейд, обмін на інші ресурси і так далі. Небезпеки на шляху гравця до його цілей — незліченні. Насамперед це радіація й аномалії. Потім — люди. А ще мутанти.

Гравцю необхідно стежити за показниками організму персонажа. Будь-який негативний ефект можна на якийсь час погасити за допомогою певних предметів або препаратів. Наприклад, недосипання вдасться тимчасово приглушити енергетиком. Але якщо довгий час ігнорувати потреби персонажа, сукупність дебафів суттєво ускладнить геймплей.

Механіки виживання стали більш поглибленими. Якщо сталкер довгий час не харчувався, голод суттєво вплине на його стан: зменшується показник здоров'я, цілитися стає складніше, падає витривалість. Ситий сталкер може підкорити довші дистанції і набагато швидше, ніж голодний.

Сон теж стане важливішим. Якщо сталкер не спить понад добу, його стан значно погіршується: зір затьмарюється, падає витривалість і можуть з’являтися галюцинації.

Поліпшення зброї

У Зоні існує два способи удосконалити вашу зброю: апгрейд і повноцінна модифікація.

Апгрейд — це прості покращення, які можна встановлювати на ходу: магазини, приціли, підствольні гранатомети тощо.

Повноцінні модифікації може робити лише технік. Якщо гравець приносить вже удосконалену зброю, технік може провести такі ж поліпшення на іншій, збільшуючи її потужність, темп стрільби, стабільність та інше. Такі вдосконалення виконати на ходу неможливо.

Перенести поліпшення з однієї зброї на іншу дешевше, ніж робити все з нуля. Але це, звісно, опціонально.

Броню також можна покращувати.

Аномалії та архіаномалії

У S.T.A.L.K.E.R. 2 є три основні види аномальної активності: аномалії, аномальні поля (велике скупчення аномалій) і архіаномалії. Аномалії багато в чому працюють так само, як і раніше, але тепер вони більш небезпечні й різноманітні. Тепер наслідки від тактики "швидко пробігти крізь небезпечну ділянку" будуть значно суворішими.

На початкових етапах гри, коли у сталкера немає необхідного спорядження, берегти здоров'я — пріоритет номер один! А пізніше — хороша екіпіровка стане великою цінністю. Гравець зможе пробігти крізь аномалію чи навіть ціле поле, але після кількох таких витівок його броня розсиплеться на порох. Найімовірніше, гравці матимуть кілька наборів броні. Наприклад, одна буде призначена для полювання на артефакти, а інша — для сутичок із супротивниками.

Щодо архіаномалій: вони неймовірно небезпечні. Наприклад, Вогняний вихор. Його температура занадто висока, щоб дістатися центру та забрати артефакт. Ми не хочемо спойлерити рішення, але спосіб отримати здобич існує. Архіаномалії — це завжди так чи інакше випробування здібностей. Гравцю доведеться рухатися спритніше, визначати таймінги і вивчати оточення.

Сюжетні подробиці

Хоча зараз ми ділимося багатьма подробицями ігрового процесу, сюжет заслуговує на окрему увагу. Для нас це дуже важливо: у сценарії вже налічується понад 350 000 слів, а до роботи над сюжетом і квестами залучена команда з 30 наративних дизайнерів. Створення нелінійної історії — один із найскладніших викликів у розробці ігор, тому вона є однією з головних особливостей S.T.A.L.K.E.R. 2. І те, що виходить — вже викликає гордість.

Як вже згадувалося раніше, гравцям може знадобитися більше 100 годин гри у S.T.A.L.K.E.R. 2, щоб повністю її дослідити. Неможливо побачити все за одне проходження завдяки нелінійній історії та варіативним діалогам. У S.T.A.L.K.E.R. 2 буде сенс грати знову і знову, адже вона має різні способи проходження і багато сюжетних ліній із різним розвитком.

Тут не буде очевидно правильних рішень чи шляхів. Вибір певної фракції та робота на неї кардинально вплинуть на проходження і його результат. Звісно, це важкий вибір. Іноді можна буде зустріти конфлікт ідеологій у персонажів навіть в межах однієї фракції. У грі з'явиться більше угруповань. Одна з нових фракцій — "Варта". Ми натякали на неї в трейлері у вигляді напису на першій стіні. Бандити всією своєю натурою ненавидять "Варту".

Детальніше про "Варту"

Полковник Олександр Коршунов є командувачем фракції "Варта", нової серйозної сили в Зоні. Він — впевнений, жорсткий і досвідчений солдат, який керує кращими спеціалістами. Їхня місія — убезпечити дослідження, що проводяться Науково-дослідним інститутом Чорнобильської аномальної Зони (НДІЧАЗ).

Коршунов — ветеран багатьох збройних конфліктів. Він особисто сформував кістяк "Варти" з найманців, які зарекомендували себе у гарячих точках. Але очолювати чергову ПВК йому було недостатньо. З часом, "Варта" перетворилася на справжнє військо із бездоганною дисципліною, чіткою ієрархією та, що найголовніше — метою. Водночас полковник не ставиться до своїх солдатів як до гарматного м'яса — кожен боєць важливий для нього і може розраховувати на його підтримку… доти, доки вірність незаперечна.

Вільним сталкерам "Варта" більше нагадує поліцію. Мабуть лише одне угруповання солідарне з ідеологією "Варти". Втім, навіть "Долг" не відповідає його високим вимогам до підлеглих. Для "Варти" Зона — небезпечне й таємниче місце, яке має служити на благо людства.

Проте, чим більше часу Коршунов проводить у Зоні, тим менше він довіряє її жителям. Іноді він із підозрою ставиться і до своїх підлеглих. Але досі це йому тільки допомагало, адже надмірна підозрілість в Зоні ніколи не буває зайвою. Втім хто знає, що станеться, якщо досягнутий величезною працею баланс сил похитнеться?

Про багатокористувацький режим та Unreal Engine 5

Кооперативного режиму не буде. У ньому неможливо передати емоції, які відчуваєш при спробі подолати важкі труднощі наодинці. А це — дуже важливо для головної ідеї гри. Натомість буде PvP-режим. У грі будуть представлені Deathmatch, командний Deathmatch та інші режими, про які ми розповімо пізніше. Мультиплеєр з'явиться як безкоштовне оновлення після релізу гри.

Щодо Unreal Engine 5, то він дає змогу не знижувати рівень деталізації заради підвищення продуктивності. Рушій також підвищує швидкість, покращує оптимізацію відображення ігрового світу та гарантує високоточну систему глобального освітлення.

Автор: Назар Степорук