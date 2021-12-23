Це було неймовірно складне випробування для ентузіаста.

Спідранери — це люди, які намагаються якнайшвидше пройти конкретну гру і побити рекорд. Іноді вони ставлять перед собою додаткові цілі, щоб ускладнити шлях до фіналу. Нещодавно один з таких божевільних забігів виконав автор YouTube-каналу Hayete Bahadori. Він пройшов Assassin's Creed IV: Black Flag зі 100% синхронізацією без отримання пошкоджень.Читайте такожГравець пройшов Mario 64 з зав'язаними очима менш ніж за дві години

Випробування блогера тривало 9 годин 18 хвилин. Забіг можна повністю подивитися в ролику нижче. Щоб досягти 100% синхронізації, Hayete Bahadori потрібно було завершити всі сюжетні місії разом з додатковими цілями. Другорядні активності, наприклад, пошук скарбів, тут не враховуються. Важливо відзначити, що в Assassin's Creed IV: Black Flag є три моменти, коли не можна уникнути пошкоджень. Вони заскриптовані, тому не враховувалися в досягненні. Те ж саме стосується сюжетних зіткнень кораблів — від них нікуди не дітися.

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