У одного з персонажів виявився дуже буйний кінь.

По частині опрацювання деталей Red Dead Redemption 2 немає рівних. Rockstar створила настільки масштабну і продуману гру, що в ній досі знаходять різні секрети і цікаві можливості. Нещодавно відвідувачу форуму Reddit під псевдонімом masanen вдалося побачити, наскільки непокірними бувають коні в RDR 2.

Користувач зміг зняти на відео, як згадана тварина за допомогою всього одного удару запустила неігрового персонажа в політ. Подія трапилася, коли masanen перетинав пагорб у відкритому світі. Він помітив незнайомця, який хотів допомогти коневі. NPC назвав його "бідолахою" і просив підійти до нього. Потім персонажа відволікла присутність masanen, і кінь вирішив скористатися цим моментом. Тварина вдарила незнайомця в спину задніми ногами, і той відлетів приблизно на тридцять метрів, зробивши по дорозі кілька перекидів. Судячи зі звуків у ролику, у NPC переламалися кістки.

Коротко про Red Dead Redemption 2

У грі розповідається історія банди Ван дер Лінде, в яку входить головний герой Артур Морган. Користувачі дізнаються про її злочини і спроби утекти від покарання.

Red Dead Redemption 2 володіє комплексним геймплеєм з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою. Гравців чекають погоні на конях, перестрілки, покращення власного табору, збір екіпіровки, полювання і так далі.

На Metacritic (PS4-версія) RDR 2 отримала 97 балів після 99 рецензій. Користувачі поставили 8,6 балів, проголосувало 17 460 осіб.

Автор: Назар Степорук