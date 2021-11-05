Для цього лише потрібно встановити відповідну модифікацію.

Перша Red Dead Redemption через півроку після релізу отримала доповнення Undead Nightmare. Воно демонструвало, як на Дикому Заході розгортався зомбі-апокаліпсис. Основною метою гравця в добавці ставали пошуки ліків від хвороби, що перетворює людей в ходячих мерців. Користувачі очікували, що для Red Dead Redemption 2 випустять схоже доповнення, але Rockstar Games зосередилася на розвитку мультиплеєра гри, як і у випадку з GTA V. Через це ентузіастам довелося брати ініціативу у власні руки. Через три роки після запуску RDR 2 вони таки зуміли випустити модифікацію, яка дозволяє влаштувати в проекті зомбі-апокаліпсис.

Творіння називається Undead Nightmare II — Origins, а за його створення відповідають автори під псевдонімами Dick Hertz і Eki. Згідно з сюжетом мода, невідома чума вразила місто Нью-Остін і швидко поширилася по світу. Через хворобу багато людей перетворилося на зомбі, а інші намагаються всіляко виживати. Поліцейські поки стримують ходячих мерців, але ситуація може в будь-який момент погіршитися. Гравцеві належить в ролі Джона Марстона, головного героя першої частини, дати відсіч ворогам і допомагати іншим людям. Завантажити модифікацію можна на сайті NexusMods, там також присутня інструкція по її установці.

Коротко про Red Dead Redemption 2

У грі розповідається історія банди Ван дер Лінде, в яку входить головний герой Артур Морган. Користувачі дізнаються про її злочини і спроби ухилитися від покарання.

Red Dead Redemption 2 володіє комплексним геймплеєм з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою. Гравців чекають погоні на конях, перестрілки, поліпшення власного табору, збір екіпіровки, полювання і так далі.

Автор: Назар Степорук