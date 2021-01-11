Студія поки не повідомила, скільки саме буде протагоністів у новій частині Grand Theft Auto.

Вперше в історії серії в шостій частині Grand Theft Auto можна буде грати як чоловічим, так і жіночим персонажем.

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Про це в Твіттері повідомив інсайдер Том Хендерсон. Раніше він успішно передбачив ціну на PlayStation 5 задовго до офіційного повідомлення від Sony.

Сама ж студія Rockstar Games поки не підтвердила стать протагоністів GTA 6 та не сказала, скільки саме їх буде в новій частині франшизи. Наприклад, в Grand Theft Auto V було три головних герої – Франклін, Майкл і Тревор.

Нагадаємо:

Grand Theft Auto V – одна з найпопулярніших та успішних відеоігор в історії. Її продажі на всіх платформах склали 135 мільйонів копій – більше лише у Minecraft.

І хоч гра вийшла ще 7 років тому, в 2021-му компанія Rockstar Games планує випустити оновлену версію GTA 5 на консолі Xbox Series X та PlayStation 5.

Про дату релізу шостої частини розробники поки не повідомляли. Більш того, Rockstar ще не підтвердила, що займається розробкою GTA 6, хоч на це й натякають численні інсайдери, серед яких співробітник видання Bloomberg Джейсон Шрайер.

Також відомо, що в другій половині цього року студія планує випустити мультиплеєр GTA Online як окрему гру від Grand Theft Auto V. Раніше Rockstar подібним чином розділила багатокористувацький режим у своєму ковбойському екшені Red Dead Redemption 2.

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Автор: Сергій Коршунов