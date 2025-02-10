Усе ж компанія дуже рідко випускала свої проєкти на всіх платформах одночасно.

GTA 6 обіцяє стати найбільшим розважальним релізом в історії. Однак одна річ залишається незмінною - Rockstar знову відкладає випуск гри на ПК, залишаючи власників PlayStation 5 і Xbox Series першими в черзі.

В інтерв'ю IGN глава Take-Two Штраус Зельник пояснив, що затримка версії для ПК - це не стратегічне рішення, а просто дотримання традиції. Так було з Grand Theft Auto V, так було з Red Dead Redemption 2, і так буде з GTA 6.

Він зазначив, що ігри на ПК можуть приносити до 40% від загального обсягу продажів, а отже, випуск цієї версії в майбутньому все одно буде вкрай успішним. Однак Rockstar впевнена у своєму підході і не бачить причин змінювати його:

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"Ми не завжди випускаємо ігри відразу на всіх платформах. Історично Rockstar спочатку випускає проєкти на одних платформах, а потім з часом розширює їхню доступність".

Незважаючи на зростаючий вплив ПК-ринку, Rockstar продовжує спиратися на консолі як на основний майданчик для стартових релізів. Зельник також зазначив, що з виходом нової консольної генерації ситуація може змінитися, але наразі GTA 6 залишається пріоритетом для приставок.

Раніше Зельник спілкувався з інвесторами, де також підтвердив, що GTA 6 вийде на Playstation 5 і Xbox Series, але при цьому не згадав ПК версію.

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